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Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской

Мир

Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

В Вильнюсе она встретилась с Анри Леви Бернаром — личностью известной в связи с его непосредственным участием в большинстве современных "оранжевых революций".

О политической карьере Бернара напомнил всем Борис Рожин, военный и политический обозреватель, более известный под псевдонимом Сolonelcassad.

А в 2014 Анри Леви Бернар выступал с почти программной речью перед украинским Майданом:

"… Вы практически голыми руками заставили отступить "Беркут". Вы практически в одиночку обратили в бегство Януковича…Вы не просто европейцы, вы - лучшие из европейцев. Сердце Европы бьётся в Киеве, потому что на сегодняшний день лучшие европейцы — это украинцы, потому что европейский дух живёт в Украине".

А потом давал советы Порошенко

А сейчас консультирует Зеленского

"Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта м****, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах", — резюмирует Рожин.

Фото: © colonelcassad. livejournal.com

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