Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской

Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

В Вильнюсе она встретилась с Анри Леви Бернаром — личностью известной в связи с его непосредственным участием в большинстве современных "оранжевых революций".

Aujourd’hui, à #Vilnius, avec Svetlana #Tikhanovskaia , l’égérie de la révolution #biélorusse et le visage de l’opposition au tyran #Loukachenko. Où l’on voit comment la cause des femmes peut ébranler une dictature grotesque et sanguinaire. Reportage et portrait à venir. pic.twitter.com/qBvUFbm2qo — Bernard-Henri Lévy (@BHL) August 19, 2020

О политической карьере Бернара напомнил всем Борис Рожин, военный и политический обозреватель, более известный под псевдонимом Сolonelcassad.

А в 2014 Анри Леви Бернар выступал с почти программной речью перед украинским Майданом:

"… Вы практически голыми руками заставили отступить "Беркут". Вы практически в одиночку обратили в бегство Януковича…Вы не просто европейцы, вы - лучшие из европейцев. Сердце Европы бьётся в Киеве, потому что на сегодняшний день лучшие европейцы — это украинцы, потому что европейский дух живёт в Украине".

А потом давал советы Порошенко

А сейчас консультирует Зеленского

"Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта м****, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах", — резюмирует Рожин.

Фото: © colonelcassad. livejournal.com