Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

В Вильнюсе она встретилась с Анри Леви Бернаром — личностью известной в связи с его непосредственным участием в большинстве современных "оранжевых революций".

Aujourd’hui, à #Vilnius, avec Svetlana #Tikhanovskaia , l’égérie de la révolution #biélorusse et le visage de l’opposition au tyran #Loukachenko. Où l’on voit comment la cause des femmes peut ébranler une dictature grotesque et sanguinaire. Reportage et portrait à venir. pic.twitter.com/qBvUFbm2qo