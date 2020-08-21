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Шаповалов: Тихановскую явно готовят в лидеры "цветной революции"

Экспертное мнение

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Литве встретилась с идейным вдохновителем большинства "цветных революций" в мире Анри Леви Бернаром.

Появление этого человека рядом с лидерами оппозиций, как рассказывала "Правда.Ру", почти всегда означает переход "мирных протестов" в "кровавую фазу".

И вот тут возникает закономерный вопрос: у Белоруссии нет шансов не пойти по стопам Украины? Дело идет к "оранжевой революции"?

Своими мыслями с корреспондентом "Правды.Ру" поделился Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

Анри Леви Бернар — действительно знаковая фигура. Это известный либеральный деятель, философ, который известен как активный сторонник переворотов, именуемых "оранжевыми революциями" или "цветными революциями". И действительно есть самая прямая связь между его фигурой и целым рядом "цветных революций" и в Югославии в свое время, и на Украине — везде этот человек побывал.

И, соответственно, в том десанте западных деятелей — политиков, общественных деятелей, дипломатов, которые принимали участие в организации и подготовке той или иной "цветной революции", он отметился своим появлением. Поэтому, конечно, это достаточно недвусмысленный сигнал.

Я не думаю, что в данном случае речь шла просто о фотосессии, о том, что Тихановской по какой-то причине захотелось сфотографироваться с Анри Леви.

Конечно, сейчас с ней обсуждают тактику и стратегию ее поведения многие представители западного сообщества. По сути, ее готовят.

Я уверен, что каждое ее заявление и появление в настоящий момент на публике (сейчас она записала очередной ролик) — это тщательно срежиссированная акция.

В поддержку этого хочу подчеркнуть, что те речи, которые она произносит, записывает в Литве, разительным образом отличаются от предыдущих ее речей. Например, от первой речи, которую она записала тоже в Литве после своего бегства туда. Если помните, там был совершенно другой образ:

  • она отказывалась от политической борьбы, заявляла о том, что ей это тяжело и что она больше не будет в ней участвовать.

Потом, как мы видим, все переменилось и, конечно, переменилось потому, что с ней достаточно активно работают такие люди, как Анри Леви.

Поэтому, я думаю, что действительно есть основания считать, что Тихановскую готовят на роль лидера "цветной революции". Все ее действия, в том числе последняя речь с призывом к рабочим устраивать стачки и забастовки, — это тому свидетельства. Потому что, по сути, она выступает с позиции технологии развязывания "цветной революции".

Остается надеяться, что в Белоруссии этот номер не пройдет

Я думаю, что несмотря на усилия таких господ как Леви Бернар, "цветную революцию" организовать в Белоруссии не удастся.

Попытку мы видим, но, я надеюсь, эта попытка будет неудачной, поскольку белорусский народ, во-первых, имеет прекрасный опыт своих южных соседей. Я думаю, что для подавляющего числа белорусов это такой негативный опыт, который бы они не хотели перевести на свою почву. И, в общем, в настоящий момент, я думаю, что попытки раскачать ситуацию, происходящие каждый день, все-таки не приведут к результату.

Более того, нужно констатировать, что протесты постепенно входят в спокойное русло и это свидетельство того, что они затухают. И мы видим, что параллельно набирают силу акции сторонников действующей власти.

Поэтому, я думаю, что ещё попытки раскачать ситуацию будут. И новые провокации, новые ситуации, связанные с эскалацией напряженности. Такие люди как Анри Леви Бернар, конечно, всегда готовы будут подсказать Тихановской новые варианты поиграть с огнем.

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