Белорусский лидер Александр Лукашенко озвучил мнение, что к их границам движутся войска НАТО. Если они окажутся на территории государства, на Белоруссии можно будет "поставить крест".
"Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест", — заявил Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно.
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