Экс-глава кабмина России, а ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что в соцсетях ему "часто люди пишут негативные комментарии по поводу пенсионной реформы".
В интервью КП Медведев рассказал, что решение об изменении пенсионного возраста "было непростым":
"Тама эта очень важная. Но весьма непопулярная. И связано это прежде всего с тем, что люди не любят, когда что-то резко меняется.до сих пор об этом вспоминают".
По словам экс-премьера, правительству под его руководством часто приходилось принимать сложные решения, иногда непопулярные, а порой и драматические для нашей экономики.
"Но все же люди пишут - я многое в своих соцсетях читаю - что при мне была экономическая стабильность", - констатирует Дмитрий Медведев.
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