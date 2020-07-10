Медведев прозрел: пенсионная реформа непопулярна в народе

Экс-глава кабмина России, а ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что в соцсетях ему "часто люди пишут негативные комментарии по поводу пенсионной реформы".

В интервью КП Медведев рассказал, что решение об изменении пенсионного возраста "было непростым":

"Тама эта очень важная. Но весьма непопулярная. И связано это прежде всего с тем, что люди не любят, когда что-то резко меняется.до сих пор об этом вспоминают".

По словам экс-премьера, правительству под его руководством часто приходилось принимать сложные решения, иногда непопулярные, а порой и драматические для нашей экономики.

"Но все же люди пишут - я многое в своих соцсетях читаю - что при мне была экономическая стабильность", - констатирует Дмитрий Медведев.

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