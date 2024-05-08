Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шашлык из курицы в медовом маринаде: готовится быстро, получается очень вкусно
Свадебный стиль для пышных форм: секреты выбора наряда
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Ажиотаж к аренде жилья в Москве угас
Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до 5% к 2030 году
Филипп Киркоров раскритиковал Любовь Успенскую, назвав ее "попрошайкой"
CM: разработана новая технология производства сверхчистого кремния
Toyota прогнозирует 20% снижение прибыли из-за инвестиций в стратегию
Названы напитки, которые помогут отказаться от кофе
Бороться с колорадским жуком можно без химических препаратов

Полынь и клевер творят чудеса: они избавят от вредителей

2:11
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадский жук - это один из самых опасных вредителей для растений. Его личинки питаются листьями картофеля, баклажанов, помидоров и других культур, что приводит к значительному урожайному убытку. Однако, опытные дачники знают, как бороться с этим вредителем без использования химпрепаратов. Одним из эффективных средств являются полынь и клевер.

Полынь и клевер творят чудеса: они избавят от вредителей
Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полынь - это многолетнее растение, которое широко распространено на дачных участках. Ее горький запах отталкивает колорадского жука и других вредителей. Кроме того, полынь содержит вещества, которые оказывают токсическое воздействие на личинки жука, что препятствует их развитию. Чтобы использовать полынь как средство от колорадского жука, ее следует высадить вокруг посадок картофеля и других растений, которые подвержены нападению вредителя. Также можно приготовить настой из полыни и опрыскать им растения.

Клевер - это еще одно эффективное растение в борьбе с колорадским жуком. Он содержит вещества, которые отпугивают вредителя и препятствуют его размножению. Кроме того, клевер обладает способностью обогащать почву азотом, что положительно влияет на рост и развитие растений. Для использования клевера против колорадского жука, его следует посадить вокруг посадок картофеля и других растений, а также внести его в почву в виде зеленого удобрения.

Однако, следует помнить, что полынь и клевер не являются панацеей от колорадского жука. Для более эффективной борьбы с вредителем, необходимо сочетать их использование с другими методами. Например, можно регулярно проводить рыхление почвы, чтобы уничтожить личинки жука, а также удалять пораженные растения и сжигать их, чтобы не дать вредителю распространиться на другие культуры.

Также стоит отметить, что полынь и клевер могут быть опасны для некоторых растений, поэтому перед их использованием необходимо проконсультироваться с опытными дачниками или специалистами.

Суперсредство для избавления от колорадского жука! Эффект удивит!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Последние материалы
CM: разработана новая технология производства сверхчистого кремния
Toyota прогнозирует 20% снижение прибыли из-за инвестиций в стратегию
Названы напитки, которые помогут отказаться от кофе
Кинолог Голубев рассказал, сколько воды нужно собаке
Страхование от киберрисков: что это такое и зачем оно нужно?
Хоста - любимица многих садоводов
Жареные пирожки с фасолью: ароматная постная начинка с луком
Как выбрать цвета одежды, соответствующие оттенку кожи: советы от экспертов
Фитнес-инструктор рассказал, как избавиться от гормонального живота
Русские не понимают эти 5 продуктов, которые нравятся туркам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников