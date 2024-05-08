Учёные из Рима обнаружили, что обсуждения в соцсетях всегда превращаются в токсичные

Исследователи из Sapienza University of Rome обнаружили, что дискуссии на всех интернет-платформах неизменно приводят к токсичности.
Опубликованное в журнале Nature исследование проанализировало поведение пользователей в различных социальных сетях за 34 года и выявило устойчивые модели токсичного контента. Несмотря на то что длинные разговоры часто более токсичны, они не отталкивают участников от участия в обсуждениях.
Дебаты и противоположные мнения способствуют интенсивным и враждебным дискуссиям, и эти модели сохраняются на протяжении десятилетий, подчеркивая важность человеческого поведения в формировании онлайн-дискурса.
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