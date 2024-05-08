Нежный шашлык из куриной грудки: сочный и ароматный благодаря медовому маринаду

Предлагаем приготовить вам ароматный шашлык из куриного филе, пропитанный сладким медовым маринадом, который идеально сочетается с насыщенным соевым соусом.
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Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 800 г куриного филе, нарезанного на средние кусочки,
— 70-80 мл соевого соуса,
— 2-3 столовые ложки мёд,
— 50-60 мл оливкового масла,
— 1 чайная ложка сушёного молотого чеснока,
— перец чёрный молотый, по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе на средние кусочки.
В миске смешайте соевой соус, мёд, оливковое масло, сушёный молотый чеснок и перец. Перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
Положите куриные кусочки в маринад и аккуратно перемешайте, чтобы они полностью покрылись маринадом. Дайте куриному филе пропитаться в холодильнике на протяжении 2 часов. Периодически переворачивайте кусочки, чтобы они равномерно впитали маринад.
После маринования нанизывайте куриные кусочки на шампуры. Готовьте шашлык на гриле или мангале примерно 12-15 минут, переворачивая несколько раз для равномерного приготовления и образования яркой золотистой корочки.
Теперь у вас готов ароматный шашлык из куриного филе в медовом маринаде! Подайте его с любимыми соусами и приправами. Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого блюда!