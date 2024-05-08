Нежный шашлык из куриной грудки: сочный и ароматный благодаря медовому маринаду

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Шашлык из курицы в медовом маринаде: готовится быстро, получается очень вкусно

1:33
Еда

Предлагаем приготовить вам ароматный шашлык из куриного филе, пропитанный сладким медовым маринадом, который идеально сочетается с насыщенным соевым соусом.

Шашлык из курицы в медовом маринаде: готовится быстро, получается очень вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 800 г куриного филе, нарезанного на средние кусочки,

— 70-80 мл соевого соуса,

— 2-3 столовые ложки мёд,

— 50-60 мл оливкового масла,

— 1 чайная ложка сушёного молотого чеснока,

— перец чёрный молотый, по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе на средние кусочки.
  2. В миске смешайте соевой соус, мёд, оливковое масло, сушёный молотый чеснок и перец. Перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
  3. Положите куриные кусочки в маринад и аккуратно перемешайте, чтобы они полностью покрылись маринадом. Дайте куриному филе пропитаться в холодильнике на протяжении 2 часов. Периодически переворачивайте кусочки, чтобы они равномерно впитали маринад.
  4. После маринования нанизывайте куриные кусочки на шампуры. Готовьте шашлык на гриле или мангале примерно 12-15 минут, переворачивая несколько раз для равномерного приготовления и образования яркой золотистой корочки.

Теперь у вас готов ароматный шашлык из куриного филе в медовом маринаде! Подайте его с любимыми соусами и приправами. Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого блюда!

Куриный шашлык в медовом маринаде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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