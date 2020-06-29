НОД: "С 1991 года доходы населения России упали в 10 раз"

О причинах внесения поправок в Конституцию и о последствиях отсутствия суверенитета у России рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров.

Восстановить суверенитет

— Евгений, наша сегодняшняя тема — поправки в Конституции, потому что именно активисты вашего движения в марте прошлого года, насколько я помню, выступили в качестве инициаторов изменения в Конституцию Российской Федерации. Мы с вами примерно ровесники. Естественно, сталинскую Конституцию не застали, но застали брежневскую, ельцинскую, и вот теперь новую Конституцию. Почему именно сейчас нужно ее изменить? И были ли вы единственными инициаторами этой инициативы?

— Если говорить об инициативе изменения Конституции, думаю, таких организаций много. Но собирали подписи мы одни. Собрали 2 миллиона подписей, обратились по вопросу изменения Конституции для восстановления суверенитета методом референдума или всенародного голосования. Никто не предложил решать проблему суверенитета через всенародное голосование и конституционную реформу. Это понятно, потому что логика Национально-освободительного движения — объединение всех политических сил, голосующих за суверенитет, от монархистов до коммунистов. Мы за суверенитет, за отечество в границах, которые были в Великую Отечественную войну:

до границы — Отечественная война,

после границы — освободительный поход в Европу.

Поэтому мы за восстановление суверенитета в границах 1945 года.

Почему сейчас мы это предложили? Откровенно говоря, вы понимаете, Россия попала в ловушку из-за отсутствия суверенитета.

Как Путин говорит: "Мы — провинция однополярного мира".

Эта ловушка, отсутствие верховенства российской Конституции, как Путин сказал в своей речи 15 января, создана предыдущими решениями народа на референдуме. Нужно, чтобы прошло время, чтобы народ пересмотрел свою позицию. Сейчас из каждого утюга говорят про суверенитет, а 5-20 лет назад об этом никто и разговаривать не хотел. НОД ведет уличную борьбу 8 лет. И только сейчас половина народа более-менее понимает, что:

Россия не суверенна (хотя Путин все время об этом говорит),

надо менять ситуацию.

Все зависит от людей. На референдуме им надо высказываться. Если бы этот вопрос Владимир Владимирович вынес 10 лет назад, он бы просто не прошел. Он и сейчас с трудом идет. Посмотрите, какую ведут борьбу против референдума и против восстановления суверенитета люди, которые называют себя патриотами. Платошкин открыто говорит: "Я сторонник иностранного международного права, то есть я сторонник внешнего управления Россией". И таких много. Сейчас сложились условия, когда их стало более-менее недостаточно, чтобы остановить Россию на пути восстановления суверенитета и отечества, и его границ, о чем Владимир Владимирович 2 дня назад уже намекнул.

Так что логика НОДа абсолютно понятная, она историческая, она во всех странах. И мы прекрасно знаем, что будет дальше, потому что знаем, что было раньше.

Цена зависимости

— Евгений, почему именно законодательство страны должно стоять выше, чем законодательство международное? Допустим, мировой футбол. Мы же не будем менять правила и играть по-нашему, как американцы играют в соккер, американский футбол. Мы будем использовать международные правила. Почему не играть по этим правилам, как раньше? Почему сейчас важен приоритет именно национального?

— В настоящее время мы празднуем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, только что был парад. Лозунг войны: свобода и независимость отечества. Отечество — территория, свобода и независимость. Это и есть суверенитет. За него наши деды отдали 40 миллионов жизней, настолько это было для них важно. Весь мир стоит на законе конкуренция наций. Это как звери в лесу: стоит отвернуться, ослабеть, заболеть — тебя немедленно сожрет волк, лиса, медведь или кто-то еще. Сегодня в мире 200 наций — это результат кровавой Второй мировой войны, где погибло 100 миллионов человек. И стоит ослабеть (отсутствие суверенитета — это слабость), тебя немедленно уничтожают, ты прекращаешь свое существование.

Российская империя уничтожила множество других империй:

Османскую,

Австро-Венгерскую,

Шведскую Карла Великого,

Речь Посполитую и так далее.

Это технология выживания. Отсутствие государства приводит к ликвидации народа и этноса. Если у русских не будет государства, то не будет русских людей. Такую задачу Гитлер и ставил: вслед за завоеванием СССР уничтожить славян. Это логичная задача, она так всегда в истории и выглядела. Поэтому то, что произошло в 1991, 1993 годах — это национальное сумасшествие, суицид русского народа и государства. Он неизбежно приводит к нашей ликвидации, и, кроме того, мы просто плохо живем. Я экономист, поэтому приведу пример из экономики.

В 1991 году у нас было 14 % мировой экономики, отсюда доход каждого человека, зарплата и прочее. Сейчас у нас 1,5 %, то есть в 10 раз меньше. Вот результат отсутствия суверенитета.

Возьмем реформу повышения пенсионного возраста. Типичная реформа по международному праву. В решении МВФ (14-й пункт поручения от 2018 года) прямо написано, что в России надо поднять пенсионный возраст, потому что по международным правилам он должен быть для мужчин 70 лет. Это решение перевели на русский язык. Там прямо ссылаются на нашу Конституцию и наши законы. Обратите внимание, сейчас референдуму по Конституции препятствуют:

Венецианская комиссия,

Европейский союз.

Они прямо говорят: вам нельзя принимать поправки, потому что это нарушит ваше обязательство подчиняться европейским нациям. С какой стати? Но это правда. Таким было решение людей в 1991, 1993 годах. Нам это решение надо пересмотреть, потому что никакой чиновник, никакой депутат не имеет право пойти против людей.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова