О причинах внесения поправок в Конституцию и о последствиях отсутствия суверенитета у России рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров.
— Евгений, наша сегодняшняя тема — поправки в Конституции, потому что именно активисты вашего движения в марте прошлого года, насколько я помню, выступили в качестве инициаторов изменения в Конституцию Российской Федерации. Мы с вами примерно ровесники. Естественно, сталинскую Конституцию не застали, но застали брежневскую, ельцинскую, и вот теперь новую Конституцию. Почему именно сейчас нужно ее изменить? И были ли вы единственными инициаторами этой инициативы?
— Если говорить об инициативе изменения Конституции, думаю, таких организаций много. Но собирали подписи мы одни. Собрали 2 миллиона подписей, обратились по вопросу изменения Конституции для восстановления суверенитета методом референдума или всенародного голосования. Никто не предложил решать проблему суверенитета через всенародное голосование и конституционную реформу. Это понятно, потому что логика Национально-освободительного движения — объединение всех политических сил, голосующих за суверенитет, от монархистов до коммунистов. Мы за суверенитет, за отечество в границах, которые были в Великую Отечественную войну:
Поэтому мы за восстановление суверенитета в границах 1945 года.
Почему сейчас мы это предложили? Откровенно говоря, вы понимаете, Россия попала в ловушку из-за отсутствия суверенитета.
Как Путин говорит: "Мы — провинция однополярного мира".
Эта ловушка, отсутствие верховенства российской Конституции, как Путин сказал в своей речи 15 января, создана предыдущими решениями народа на референдуме. Нужно, чтобы прошло время, чтобы народ пересмотрел свою позицию. Сейчас из каждого утюга говорят про суверенитет, а 5-20 лет назад об этом никто и разговаривать не хотел. НОД ведет уличную борьбу 8 лет. И только сейчас половина народа более-менее понимает, что:
Все зависит от людей. На референдуме им надо высказываться. Если бы этот вопрос Владимир Владимирович вынес 10 лет назад, он бы просто не прошел. Он и сейчас с трудом идет. Посмотрите, какую ведут борьбу против референдума и против восстановления суверенитета люди, которые называют себя патриотами. Платошкин открыто говорит: "Я сторонник иностранного международного права, то есть я сторонник внешнего управления Россией". И таких много. Сейчас сложились условия, когда их стало более-менее недостаточно, чтобы остановить Россию на пути восстановления суверенитета и отечества, и его границ, о чем Владимир Владимирович 2 дня назад уже намекнул.
Так что логика НОДа абсолютно понятная, она историческая, она во всех странах. И мы прекрасно знаем, что будет дальше, потому что знаем, что было раньше.
— Евгений, почему именно законодательство страны должно стоять выше, чем законодательство международное? Допустим, мировой футбол. Мы же не будем менять правила и играть по-нашему, как американцы играют в соккер, американский футбол. Мы будем использовать международные правила. Почему не играть по этим правилам, как раньше? Почему сейчас важен приоритет именно национального?
— В настоящее время мы празднуем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, только что был парад. Лозунг войны: свобода и независимость отечества. Отечество — территория, свобода и независимость. Это и есть суверенитет. За него наши деды отдали 40 миллионов жизней, настолько это было для них важно. Весь мир стоит на законе конкуренция наций. Это как звери в лесу: стоит отвернуться, ослабеть, заболеть — тебя немедленно сожрет волк, лиса, медведь или кто-то еще. Сегодня в мире 200 наций — это результат кровавой Второй мировой войны, где погибло 100 миллионов человек. И стоит ослабеть (отсутствие суверенитета — это слабость), тебя немедленно уничтожают, ты прекращаешь свое существование.
Российская империя уничтожила множество других империй:
Это технология выживания. Отсутствие государства приводит к ликвидации народа и этноса. Если у русских не будет государства, то не будет русских людей. Такую задачу Гитлер и ставил: вслед за завоеванием СССР уничтожить славян. Это логичная задача, она так всегда в истории и выглядела. Поэтому то, что произошло в 1991, 1993 годах — это национальное сумасшествие, суицид русского народа и государства. Он неизбежно приводит к нашей ликвидации, и, кроме того, мы просто плохо живем. Я экономист, поэтому приведу пример из экономики.
В 1991 году у нас было 14 % мировой экономики, отсюда доход каждого человека, зарплата и прочее. Сейчас у нас 1,5 %, то есть в 10 раз меньше. Вот результат отсутствия суверенитета.
Возьмем реформу повышения пенсионного возраста. Типичная реформа по международному праву. В решении МВФ (14-й пункт поручения от 2018 года) прямо написано, что в России надо поднять пенсионный возраст, потому что по международным правилам он должен быть для мужчин 70 лет. Это решение перевели на русский язык. Там прямо ссылаются на нашу Конституцию и наши законы. Обратите внимание, сейчас референдуму по Конституции препятствуют:
Они прямо говорят: вам нельзя принимать поправки, потому что это нарушит ваше обязательство подчиняться европейским нациям. С какой стати? Но это правда. Таким было решение людей в 1991, 1993 годах. Нам это решение надо пересмотреть, потому что никакой чиновник, никакой депутат не имеет право пойти против людей.
Беседовал Игорь Буккер
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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