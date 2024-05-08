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Где увидеть цветение рододендронов в Приморье: лучшие места для фото и пеших прогулок

Это невероятно красивое растение встречается только в Приморье

2:45
Туризм

Взгляд на этот цветущий кустарник заставляет вспомнить слова известного стихотворения: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" К сожалению, захватывающий период цветения рододендрона очень краток — с конца апреля до середины мая. О том, где можно полюбоваться этими удивительными цветами, рассказываем в нашем сегодняшнем обзоре.

Это невероятно красивое растение встречается только в Приморье
Фото: commons.wikimedia.org. by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сихотэ-Алинь
В северной части Приморья, в пределах заповедника, обитают великолепные рододендроны Фори. Эти растения представляют собой высокие кусты (до 5 метров), украшенные крупными цветами, немного мельче обычных для этого вида.

Бухта Авиаторов и мыс Лисученко
Преодолев труднопроходимую каменистую тропу, вы будете вознаграждены потрясающим видом. На фоне скалистого мыса раскинулись ярко-фиолетовые соцветия, которые также можно встретить в местных лесах.

Долина Атлантов
Расположенная к западу от Находки долина — прекрасное место для любителей рододендронов, предпочитающих сухие освещенные участки. Яркие фиолетово-розовые цветы эффектно контрастируют с темными скалами, создавая идеальный фон для фотографий.

Гора Сестра
Недалеко от Находки находятся две вершины — Брат и Сестра. В то время как вершина Брата была частично разрушена для добычи камня, Сестра осталась нетронутой и сегодня является популярным местом для посещения туристами. С ее вершины открывается великолепный вид на Находку, окруженную цветущими рододендронами.

Ущелье Дарданеллы
Это живописное место в Партизанском районе известно своей красотой: через ущелье протекает река Тигровая, окруженная небольшими скалами и зелеными холмами. Весной эта местность покрывается фиолетовым цветом цветущих рододендронов, делая прогулки здесь настоящим наслаждением.

Дендрарий Горнотаежной станции
Расположенный в 25 км от Уссурийска, Дендрарий имени Владимира Леонтьевича Комарова — место, где можно увидеть не только рододендроны, но и множество других редких растений. Всего здесь насчитывается более 800 видов.

Хасанский район
В отдаленных уголках района, таких как полуостров Гамов или остров Фуругельма, можно обнаружить рододендрон Шлиппенбаха — редкий вид с цветками диаметром до 7 см.

Владивосток
В окрестностях Владивостока также можно наблюдать красивые фиолетовые рододендроны, которые заполняют ландшафт, пробиваясь сквозь камни и скалы. Это зрелище действительно впечатляет!

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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