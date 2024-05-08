Как изменится ключевая ставка Центробанка России до 2027 года: анализ и прогнозы

Чиновник пояснил, когда снизят ключевую ставку до 7%

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка России останется на высоком уровне. Однако, к 2027 году ожидается снижение до 6-7%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия", ссылаясь на агентство "Прайм".

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Белоусов прогнозирует, что снижение ключевой ставки последует за уменьшением инфляции, но до тех пор ожидается, что ставка останется выше нормы. Он указал, что к 2027 году ставка может быть снижена до 6-7%.

24 апреля текущего года Центробанк подтвердил сохранение ключевой ставки на уровне 16%, указывая на постепенное снижение инфляционного давления, которое, тем не менее, остаётся высоким. Ожидается, что в 2024 году ставка сохранится на уровне 15-16%, снизится до 10-12% в 2025 году и достигнет 6-7% в 2026 году. Продолжительность периода жёсткой денежно-кредитной политики окажется дольше, чем предполагалось изначально, что необходимо для стабилизации инфляции на уровне 4%, как отметил Центробанк.