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Как изменится ключевая ставка Центробанка России до 2027 года: анализ и прогнозы

Чиновник пояснил, когда снизят ключевую ставку до 7%

1:19
Недвижимость

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка России останется на высоком уровне. Однако, к 2027 году ожидается снижение до 6-7%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия", ссылаясь на агентство "Прайм".

Чиновник пояснил, когда снизят ключевую ставку до 7%
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Белоусов прогнозирует, что снижение ключевой ставки последует за уменьшением инфляции, но до тех пор ожидается, что ставка останется выше нормы. Он указал, что к 2027 году ставка может быть снижена до 6-7%.

24 апреля текущего года Центробанк подтвердил сохранение ключевой ставки на уровне 16%, указывая на постепенное снижение инфляционного давления, которое, тем не менее, остаётся высоким. Ожидается, что в 2024 году ставка сохранится на уровне 15-16%, снизится до 10-12% в 2025 году и достигнет 6-7% в 2026 году. Продолжительность периода жёсткой денежно-кредитной политики окажется дольше, чем предполагалось изначально, что необходимо для стабилизации инфляции на уровне 4%, как отметил Центробанк.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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