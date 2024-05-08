Илон Маск ищет одобрения Китая для внедрения роботакси Tesla

Илон Маск предложил тестировать роботакси Tesla в Китае

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Во время своего визита в Китай Илон Маск предложил тестировать передовую систему помощи в управлении Tesla на роботакси. Китайские власти поддержали идею тестов, ожидая, что Tesla сможет "подать хороший пример", но не дали немедленного разрешения на полное использование функции Full Self-Driving (FSD).

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде чем развернуть технологию, Tesla необходимо получить разрешение на сбор и передачу данных, которые используются для обучения системы автономного вождения.

Компания планирует провести испытания в Шанхае, где находится ее крупнейший завод, но потребуется одобрение для передачи данных за границу. Маск также достиг соглашения с Baidu об улучшении карт для Tesla, что облегчит реализацию FSD.

Тем временем Tesla намерена сосредоточиться на роботакси и автономном программном обеспечении, отказавшись от массового производства доступных электромобилей.