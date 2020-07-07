Эксперт: отменять пенсионную реформу не надо

Продолжительность жизни россиян с каждым годом увеличивается. Соответственно растет и нагрузка на Пенсионный фонд.

Поэтому отменять пенсионную реформу в России "невозможно и не надо". Такое мнение "Правде.Ру" высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Если ситуация с продолжительностью жизни будет улучшаться, трансферты из бюджета в Пенсионный фонд, которые нужны для закрытия дыр, будут только расти. Для балансирования Пенсионного фонда нужно либо повышать налоги на бизнес и на население, которые потом пойдут в качестве трансфертов в Пенсионный фонд, либо повышать пенсионный возраст. Повышать пенсионный возраст — это правильное решение, увеличивать налоги — это неправильное решение", — пояснил эксперт.

Он отметил, что россияне после выхода на пенсию редко бросают работу. А на отдых отправляются чаще всего в возрасте 65 лет.

"Пвышение пенсионного возраста для населения по факту — это не увеличение трудового стажа, это уменьшение доходов, которые люди получали от сочетания пенсии и зарплаты. Но проблема состоит в том, что через какое-то время люди перестают быть трудоспособными. Где-то к 70 годам люди, как правило, практически все, 90% заканчивают трудиться. И в этот момент получается как раз сама тяжелая ситуация, когда люди уже не могут работать, а пенсии копеечные, обеспечивают физическое выживание. Для тех людей, которые уже перевалили за 70, надо повышать пенсии. Смысл пенсионной реформы состоит в том, что мы уменьшаем доходы тех людей, которые под 55-60 у женщин и 60-65 у мужчин, зато увеличиваем у тех людей, которым уже за 70", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России каждый пятый пенсионер продолжает работать.