Как наличие собаки влияет на настроение человека: ученые были в шоке

Ученые ответили, как собака влияет на настроение человека

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие считают, что отношения между человеком и собакой более глубокие и насыщенные, чем с кошками или другими животными. Это связано с эмоциональной открытостью собак и их способностью к социальному взаимодействию.

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Собака как домашний питомец полностью настроена на взаимодействие с хозяином, что позволяет ей оказывать заметное влияние на жизнь владельца.

Как наличие животного влияет на эмоциональное состояние домочадцев: Специалисты подчеркивают, что собаки могут оказывать исключительно благоприятное воздействие на человеческую нервную систему. Регулярное общение с собакой снижает уровень стресса.

Люди, склонные к раздражительности, становятся спокойнее и уравновешеннее. Важно отметить, что собаки могут помочь справиться с тяжелыми депрессивными состояниями и улучшить общее состояние при хронической депрессии.

Человек, налаживающий крепкие связи с собакой, со временем становится счастливее.

Поэтому приобретение собаки можно рассматривать как один из способов улучшения качества жизни.