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5 признаков дефицита белка в организме: проверьте себя

Названы признаки нехватки белка

1:38
Здоровье

Для нормального функционирования организма очень важен белок. Мы его получаем из питания, а именно из мяса, гречки, грибов, молочных продуктов. Если возникает дефицит этого элемента, то развиваются разные проблемы со здоровьем. Определить его нехватку можно по некоторым признакам.

Названы признаки нехватки белка
Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

1. Сильное желание есть сладкое. Если рацион состоит в основном из углеводов, то уровень сахара вкрови будет нестабильным. Из-за этого будет возникать головная боль, усталость, усиление аппетита. Как следствие будет появляться желание съесть что-то сладкое.
2. Усталость даже после сна. Такой симптом тоже говорит о дефиците белка. Организм не получает все нужные питательные вещества, мышцы становятся слабыми, исчезает энергия.
3. Частые простуды. Белок помогает выработке антител, которые могут защищать от инфекций и разных заболеваний. При его нехватке наступают частые болезни, выздоровление длится долго. 
4. Мешки под глазами. Их появление может говорить о нехватке белка, особенно если они дополняются отечностью лица по утрам. В таком случае нарушается водно-солевой баланс, а лишняя жидкость не уходит из организма.
5. Проблемная кожа. При недостатке белка могут появиться ранние морщины, разные раздражения. Нередко появляются шелушения, перхоть на голове.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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