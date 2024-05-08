5 признаков дефицита белка в организме: проверьте себя

Для нормального функционирования организма очень важен белок. Мы его получаем из питания, а именно из мяса, гречки, грибов, молочных продуктов. Если возникает дефицит этого элемента, то развиваются разные проблемы со здоровьем. Определить его нехватку можно по некоторым признакам.
1. Сильное желание есть сладкое. Если рацион состоит в основном из углеводов, то уровень сахара вкрови будет нестабильным. Из-за этого будет возникать головная боль, усталость, усиление аппетита. Как следствие будет появляться желание съесть что-то сладкое.
2. Усталость даже после сна. Такой симптом тоже говорит о дефиците белка. Организм не получает все нужные питательные вещества, мышцы становятся слабыми, исчезает энергия.
3. Частые простуды. Белок помогает выработке антител, которые могут защищать от инфекций и разных заболеваний. При его нехватке наступают частые болезни, выздоровление длится долго.
4. Мешки под глазами. Их появление может говорить о нехватке белка, особенно если они дополняются отечностью лица по утрам. В таком случае нарушается водно-солевой баланс, а лишняя жидкость не уходит из организма.
5. Проблемная кожа. При недостатке белка могут появиться ранние морщины, разные раздражения. Нередко появляются шелушения, перхоть на голове.
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