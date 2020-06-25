Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе

Российское правительство в 2024–2025 годах снова попытается реформировать пенсионную систему, заявил экономист Никита Масленников.

По словам специалиста, в случае того, что пенсии по старости к 2023 году вырастут до 19 283 рублей, а средняя номинальная зарплата- до 57 тысяч рублей, это даст коэффициент замещения всего на уровне 30%.

Таким образом, "в вопросе роста благосостояния пенсионеров, все эти годы мы будем топтаться на месте. Перезагрузка пенсионной системы неизбежна", — приводит "Свободная пресса" слова Масленникова.

Тем более маловероятны какие-либо изменения, поскольку план восстановления экономики пока рассчитан лишь до 2021 года. "Не очень понятно, какими путями правительство будет решать проблему по созданию новой экономической модели в целом. В том, что ее придется решать, никаких сомнений быть не может", — заключил он.

Напомним, эксперты уже заявляли о том, что через несколько лет пенсионная система в России столкнется с новыми проблемами.

К примеру, специалист по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров высказывал мнение, чито в 2024–2025 годах правительству придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.

В настоящее время альтернатива государственным пенсионным фондам выглядит так: россияне, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры НПФ, смогут начать получать выплаты на пять лет раньше.

Как писали в телеграм-канале "Бла-бла-номика", недавно стало известно о планах правительства смягчить условия для выхода на досрочную пенсию — дать такую возможность не за 2, а за 3 года до наступления пенсионного возраста. (Напомним, в связи с пенсионной реформой, право на пенсию по старости возникает с 55,5 лет у женщин и с 60,5 лет у мужчин в 2020 году).

"На первый взгляд, вполне себе разумная мера, направленная на социальную поддержку предпенсионеров, оставшихся без работы. Ведь эта категория работников — одна из самых уязвимых и дискриминируемых на рынке труда. Только вот для оформления досрочной пенсии нужно сначала зарегистрироваться в качестве безработного, а потом получить от службы занятости подтверждение о невозможности нового трудоустройства.

Но дело в том, что среди предпенсионеров, по данным ПФР, официально трудоустроены лишь 40% из 10,1 млн таких граждан. Соответственно, факт своего увольнения в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата смогут доказать далеко не все, попавшие в такую ситуацию.

С требованием о "невозможности нового трудоустройства" тоже не все просто, ведь служба занятости наверняка предложит варианты "подходящей работы".

Однако эти предложения, как правило, ниже той квалификации или должности, на которых был ранее занят человек, а предлагаемая заработная плата часто близка к уровню МРОТ.

В бюджете ПФР на 2020 год было запланировано 4,4 млрд рублей на выплаты досрочных пенсий.

Хватит или нет этих средств в случае введения новых правил выхода на досрочную пенсию, пока непонятно.

Для сравнения, число получателей таких пенсий в "докризисном" 2019 году было сравнительно небольшим — 23,5 тыс. человек (данные на 1 июля). Посмотрим, насколько существенным будет рост в нынешнем году или убедимся в том, что барьеры и условия на пути к желанной пенсии оказались непреодолимыми для армии безработных предпенсионеров", — подытожили сетевые эксперты.