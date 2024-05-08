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Новая программа долгосрочных сбережений стартовала в России: узнайте, как приумножить свои пенсионные накопления

Россиянам назвали способ значительно увеличить пенсию

1:35
Экономика

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) является новым финансовым инструментом, представленным в России с начала 2024 года.

Россиянам назвали способ значительно увеличить пенсию
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Она предоставляет гражданам возможность добровольно накапливать и сохранять свои средства с государственной поддержкой, сообщает "Российская газета". Любой желающий может присоединиться к программе, заключив специальный договор с лицензированным негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

В программе предусмотрены три варианта выплат:

  1. Пожизненные выплаты — эти выплаты производятся участнику на протяжении всей его жизни после достижения определённого возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и не передаются по наследству.
  2. Срочные выплаты — выплаты осуществляются в течение оговоренного периода, который может составлять до 120 месяцев. Этот период устанавливается участником программы самостоятельно. Если участник умирает до окончания этого периода, оставшиеся средства могут быть унаследованы.
  3. Единовременные выплаты — данный вид выплат актуализируется, если сумма пожизненных выплат окажется ниже 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В таком случае участник может получить оставшуюся сумму одной выплатой.

Эта программа направлена на улучшение финансового благосостояния граждан в период пенсии, предлагая гибкие условия для управления личными накоплениями с поддержкой государства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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