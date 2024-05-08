Новая программа долгосрочных сбережений стартовала в России: узнайте, как приумножить свои пенсионные накопления

Россиянам назвали способ значительно увеличить пенсию

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) является новым финансовым инструментом, представленным в России с начала 2024 года.

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Она предоставляет гражданам возможность добровольно накапливать и сохранять свои средства с государственной поддержкой, сообщает "Российская газета". Любой желающий может присоединиться к программе, заключив специальный договор с лицензированным негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

В программе предусмотрены три варианта выплат:

Пожизненные выплаты — эти выплаты производятся участнику на протяжении всей его жизни после достижения определённого возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и не передаются по наследству. Срочные выплаты — выплаты осуществляются в течение оговоренного периода, который может составлять до 120 месяцев. Этот период устанавливается участником программы самостоятельно. Если участник умирает до окончания этого периода, оставшиеся средства могут быть унаследованы. Единовременные выплаты — данный вид выплат актуализируется, если сумма пожизненных выплат окажется ниже 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В таком случае участник может получить оставшуюся сумму одной выплатой.

Эта программа направлена на улучшение финансового благосостояния граждан в период пенсии, предлагая гибкие условия для управления личными накоплениями с поддержкой государства.