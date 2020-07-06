Депутаты Мосгордумы хотят отменить пенсионную реформу

Депутаты Московской городской думы продолжают обсуждать возможность отмены в России пенсионной реформы.

Автором инициативы является депутат от коммунистической партии РФ Евгений Ступин. Вопрос отмены пенсионной реформы рассмотрят на заседании Комиссии по экономической и социальной политике.

Ступин считает, что нужно вернуть прежний пенсионный возраст — для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Реализация данной инициативы обойдется в 1,6 трлн рублей. Данные средства можно взять из Резервного фонда. По мнению Ступина, отмена пенсионной реформы поможет восстановить социальную справедливость.

Политолог Дмитрий Орешкин рассказал о предпосылках, которые спровоцировали пенсионную реформу, и о собственной оценке данного законопроекта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионной реформой власть нанесла себе сокрушительный удар.