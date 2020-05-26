Политолог: пенсионная реформа – ошибочное решение

О предпосылках, которые спровоцировали пенсионную реформу, и о собственной оценке законопроекта рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Дмитрий Орешкин.

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Пенсионная реформа в России

— Давайте поговорим о пенсионной реформе. Тема очень болезненная. На этой неделе стало известно, что Минтруд хочет уменьшить месячную сумму пенсии, потому что россияне стали дольше жить. Прокомментируйте, пожалуйста, это событие и вообще пенсионную реформу. Сейчас мы уже можем говорить о ее последствиях, все-таки прошло больше года.

— Поскольку люди стали дольше жить, они должны жить хуже — логика примерно такая, насколько я понимаю. В блистательные времена Советского Союза у большей части населения пенсии не было вообще, у колхозников. Пенсии появились за счет очень благоприятной ситуации, когда молодежи было относительно много: у нас было суперпоколение времен нэпа, примерно с 1923 по 1930-е годы. Тогда у нас прибавлялось по три с половиной миллиона людей ежегодно. Как говорил товарищ Сталин, "прирастаем на целую Финляндию". И эта группа граждан дала стране огромный прирост рабочих рук через 25-30 лет — как раз конец сталинской эпохи, начало хрущевской. А стариков как раз было мало, потому что:

во-первых, их было изначально немного,

во-вторых, многие не пережили времена коллективизации и индустриализации.

Получилось, что на семерых работающих был один немощный, которого надо содержать. Пенсионную систему строили очень просто: от каждого понемножку отщипывают, и в итоге один с ложкой, а семеро с сошкой.

Со временем ситуация изменилась:

стариков стало больше,

продолжительность жизни увеличилась,

рождаемость стала снижаться.

Нэповское население в 1990-е годы ушло, во время и после войны рождаемость была низкой, поэтому молодежи стало мало, а стариков много.

Получилось, что на одного старика уже не семь человек с сошкой, а двое-трое. Соответственно, пенсионная реформа начала трещать по швам.

Стали думать, как сделать это по европейским или американским стандартам, когда каждый сам по себе. Он живет не за счет того, что в режиме онлайн кто-то зарабатывает, отчисляет долю процента от заработка, и это попадает в руки старику. Теперь человек сам копит деньги, их инвестируют умные люди в ценные бумаги, бумаги растут, и к выходу на пенсию у человека уже есть самообеспечение на оставшийся срок жизни.

Это замечательно, если твои деньги правильно используются, рынок фондовых бумаг растет и прочее.

Наша власть попала в развилку, когда старая пенсионная модель не работает, потому что не хватает рабочих рук. У нас сейчас из 145-147 млн жителей только 65-70 млн человек на рынке труда. Понятно, что половина населения — это иждивенцы. Раз не удается пенсионеров прокормить, надо что-то делать. Пытались сделать как лучше, получилось как всегда. Людей перевели на более поздний выход на пенсию, но перевели, не предупредив, не объяснив, резко.

Пенсионная реформа, я думаю, — это катастрофически ошибочное решение, которое было вынужденным, но это не оправдывает власть, надо было действовать по-другому.

Вынужденные меры

— Дмитрий Борисович, а почему это было вынужденно? Я видела подсчеты, что экономический эффект от пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию был просто смешным, десятки миллионов. В масштабах российского бюджета, это, что называется, на булавки. Зато рейтинг власти просто обвалился.

— Мы говорим немножко о разных вещах. Я говорю о том, что вынужденной была процедура отказа от действующей модели пенсионной реформы. К этому правительство вынудила демографическая ситуация.

Когда у пенсионера семеро детей, они могут его прокормить: каждый отдает по одной седьмой части от заработка и не ощущает сильной нагрузки. А если, как у нас сейчас, на одного родителя один ребенок, то получается, что ребенок половину своего заработка должен отдавать на содержание пенсионера.

Следовательно, надо менять ситуацию, и это неизбежно. Другой вопрос, что можно было сделать по-другому. Не продлевать сразу пенсионный возраст, а для начала организовать правильно и эффективно работающий рынок ценных бумаг, чтобы так называемая накопительная пенсия работала. В действительности она у нас не работает, потому что уже десять лет фондовый рынок если растет, то очень относительно: он-то растет, а рубль падает.

Поэтому на самом деле ваши накопления в лучшем случае остаются стабильными, а на самом деле они теряют покупательную способность. Получается, что людей раздевают.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова