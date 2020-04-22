Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Инна Новикова

Пенсионной реформой власть нанесла себе сокрушительный удар

Политика

2020 год уже вошел в мировую историю как год коронавируса, а 19-й год — для России — это год пенсионной реформы. Удар по всему народу был очень сильный. В результате ответный удар по авторитету всей власти был просто сокрушительным. А власть в России зависит от общественного мнения даже сильнее, чем в Европе. Обо всем этом и многом другом в видеостудии "Правды.Ру" беседовали главный редактор Инна Новикова и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

Читайте начало интервью:

Зачем слово "кризис" заменили на "коронавирус"

Китай не стал объявлять кризис, а ввёл карантин

Почему Китай не перезапустил, а тормознул мировую экономику?

Коронавирус как действенный инструмент мировой политики

Упала не нефть, а вся мировая экономика

Василий Колташов: Трамп провел только косметические реформы

Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое

— Василий, как вы сказали, 2020 год уже вошел в мировую историю как год коронавируса, а 19-й год для России — это, несомненно, год пенсионной реформы.

— Совершенно верно, и вот эта пенсионная реформа для нас, пожалуй, намного хуже.

— Удар по всему народу был очень сильный. В результате очень сильным был и ответный удар по авторитету всей власти.

— Точно. Удар был сокрушительным.

— Конечно, после этого властям даже неудобно стало говорить, что у нас — все хорошо. Хотя отдельные представители все-таки иногда про это рассказывают.

— А как повели себя люди и общество в целом? Удар был сокрушительный, что за ним последовало? — Очень мало было чего-то серьезного.

— "Левада-Центр" сообщил, что россияне не хотят протестовать, потому что они уже устали. Но с другой стороны, русские медленно запрягают…

— Когда они протестовали раньше-то?

Их нравы

Я участвовал во многих акциях протеста в Греции, я пять с половиной лет провел в Греции, исследуя кризис. Участвовал в таких событиях во Франции, в Германии за протестами наблюдал. Но я не видел, чтобы россияне вообще протестовали. Наши люди не протестовали так, как хотя бы как итальянцы неорганизованные или как немцы такие же, французы…

— Немцы не организованные?

— Немцы и французы — очень неорганизованные. Я не менталитет имею в виду, а организованность в защите своих прав, поведение на улице, в первую очередь. Очень организованные в этом — греки, достаточно организованные португальцы, испанцы тоже. Это связано, кстати, с остатками старых партий.

Эти акции там организуют партии и профсоюзы. Поэтому они — очень организованные в протестах.

Немцы на улице не организованы, в Германии — очень много разных фракций, люди очень привыкли к тому, что все — относительно спокойно. И полиция земель ведет себя в принципе корректно, но дело иногда доходит до столкновения с федеральной полицией. Федеральная полиция бьется с муниципальной, местная — с полицией земель. То есть — в Германии ситуация вообще сильно отличается от других.

Для сопротивления неправильным реформам не было создано структур

А наши никогда особо и не протестовали. Да и что такое протест? И что такое сопротивление неправильным реформам?

Это — создание структур, в первую очередь. И вот этих структур снизу создано не было, поэтому несмотря на то, что пенсионная реформа была чудовищно несправедлива, и никого даже не спрашивали.

— И она — просто бессмысленна.

— Очень плохая, неправильная.

Наши власти сильно зависят от общественного мнения

— Там и эффект для экономии бюджета получился совершенно смешной.

Но это дело вылилось в осуждение, то есть отношение россиян к власти выразилось в том, что они обиделись, рассердились, показали свое недовольство, но они показали его в блогах и в рейтингах, а протеста серьезного не было.

Если бы действительно был серьезный протест по всей стране, пенсионная реформа была бы уже отменена.

Потому что наши власти очень легко отступают, если сталкиваются с серьезным сопротивлением. Они очень сильно зависят от общественного мнения — даже больше властей в странах Евросоюза.

— А когда в последние десятилетия у нас вообще было серьезное сопротивление?

Были серьезные протесты в момент кризиса в 98-99-го годов. Тогда КПРФ собирало огромные митинги, по сравнению с тем, что они сейчас могут собрать — просто огромные, даже если эти демонстрации были ритуальные, они все равно были очень большие.

Ельцин выбрал Путина, чтобы спокойно дожить

— Но они ни к чему не привели абсолютно.

Они привели к формированию другого кабинета и коррекции политики, а в конце концов к тому, что Ельцин сделал выбор не в пользу Немцова, например, как преемника, а в пользу фигуры более аппаратной, более нейтральной, никак не окрашенной в тона радикального либерал-реформизма.

Потому что, если бы во главе стал еще один Гайдар, то страна взорвалась бы, и тогда президент-пенсионер отправится на скамью подсудимых.

А я не думаю, что это входило в планы Ельцина, Я думаю, что в его планы входило ровно обратное. Когда возвращали Гимн Советского Союза, который стал Гимном России без слов, а потом у него слова появились, Ельцин сказал, что это — "красненько".

Он даже не особо это обсуждал. Для него было, мне кажется, в тот момент принципиально, чтобы его не трогали, чтобы он, как старик, который наломал дров, побыл на самой вершине власти, дожил в безопасности.

Запад не гарантировал ему такой безопасности, как Горбачеву. Ему нужна была безопасность здесь.

Плюс какие-то удобства для членов его семьи, в том числе и экономические удобства. Он все это получил, но для этого нужна была фигура, которая выглядела в глазах общества нейтрально и являлась во многом нетипичной для либералов, вроде бы и принадлежащей к этому лагерю, но в то же время не фанатичным адептом этого направления. Только так Ельцин и смог уйти спокойно и спокойно дожить свой век. Иначе социальный взрыв был просто неминуем.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы василий колташов пенсионная реформа
Новости Все >
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Почему нельзя взять и раздать населению деньги, рассказал Герман Греф
Депутат ГД: режим ЧС не предполагает халявы для граждан. Даже наоборот
Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен
Астрономы: океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Тяга к жирной пище вызвана активностью нейронов мозга
Билеты "Аэрофлота" и "Победы" исчезнут с Aviasales
ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
Грузия выдала России троих преступников
Последние материалы
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Почему нельзя взять и раздать населению деньги, рассказал Герман Греф
Во время карантина помощь приходит через Интернет
Депутат ГД: режим ЧС не предполагает халявы для граждан. Даже наоборот
Карантин в театре — время поговорить о сцене
Пандемия закончится катастрофой, но не смертельной
Японские «F-4 Phantom II Fighter» завершают карьеру
Коронавирус высветил глобальную ложь
"Эффект селекции" в предсказаниях астрологов
Коронавирус и кризис — что первично
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Политика. Новости и аналитика
"Я в ярости"-2: Каспаров опять разоблачил "Putin's propaganda" в США
Любовь Степушова Экономика или жизни? Опыт Швеции Любовь Степушова Василий Амирджанов Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен
ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
Как Запад назначает высших чиновников России
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Американцы никогда не будут менять Конституцию, даже ради коронавируса
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Руководство кадастровой палаты Ленобласти будут судить за махинации
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании цифровых пропусков
ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ