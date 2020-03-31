Коронавирус как действенный инструмент мировой политики

Вирус существует в медицине и пресс-релизах, указаниях и телерепортажах. У него — две сущности: сам по себе вирус и вирус как инструмент, которым теперь пользуются как хотят. Даже странно, что такого в международной политике раньше не было. Будут ли отдыхать наши туристы в Турции? Это зависит от вируса. А будет ли там вирус — зависит от поведения Эрдогана.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

Все эти и многие другие актуальные вопросы обсудили в видеостудии "Правды.Ру" главный редактор Инна Новикова и экономист, левый публицист, писатель, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

— Василий Георгиевич, на ближайшее будущее маленький вирус поставил жирный крест на всей глобализации, а особенно сильный удар пришелся по индустрии отдыха и туризма. В Турцию теперь кто поедет, а если поедут, то как будут добираться и как будут выживать?

Все будет зависеть от поведения Эрдогана

— Насчет Турции, конечно, нужно подождать. Еще надо посмотреть, как сложатся отношения по поводу Сирии.

— Я — только про коронавирус.

— Нет-нет, смотрите, коронавирус существует еще и в политике — в виде позиции властей. Про вирус рассказать много не смогу, я — не врач, а вот про позицию властей, про экономическую сторону дела я рассказать смогу. И вот с Турцией все будет зависеть от поведения Эрдогана.

Если оно будет правильное, то россияне будут отдыхать летом в Турции. В ином случае отдыхать там не получится.

— А что россиянам скажут?

— Скажут: нельзя, коронавирус.

— А при правильном Эрдогане скажут, что можно лететь?

— Да, так скажут, что солнечные лучи убили коронавирус в Турции.

— Вообще специалисты говорят, что летом-то практически нет коронавируса.

— А это зависит от поведения Эрдогана.

Дело в том, что у этого вируса — две сущности: сам по себе вирус и вирус как инструмент, которым пользуются как хотят.

И вот вирусом как инструментом, возможно, будут пользоваться теперь часто. Ведь можно в любой стране обнаружить какой-нибудь вирус.

Вирус как политический инструмент

— Он даже и есть везде.

— Да, любые вирусы везде есть. Вопрос в том, какой вы сочтете опасным. И на этом основании вы можете сказать, что ваши туристы в этом году в эту страну не поедут отдыхать. И другие меры можно принять. Можно такое заявление сделать? Это же — замечательный инструмент. Даже странно, что его раньше не было.

— Раньше все-таки власти позволяли себе сделать какое-то заявление, когда действительно возникала опасная ситуация, хотя не всегда были объективные факты. А теперь если просто не нравится руководитель какой-то страны, можно сказать, что там — вирус…

— Если какая-то страна вводит против вас санкции, организует военные учения, почему вы должны поддерживать ее экономику?

Но если у вас нет возможности по политическим причинам отказывать этой стране, значит, вы обнаруживаете там вирус. Мне кажется, что этот инструмент войдет в арсенал на ближайшие лет двадцать.

Теперь — про вирус в Европе и Северной Америке, про его, конечно, ипостась общественную. Чем больше то ли иное правительство виновно в ухудшении мировой экономической ситуации, тем больше оно будет кричать про вирус, эпидемию, опасность и про свою, естественно, невинность в этой ситуации.

Фондовые рынки США почему падают? — Вирус.

Не безответственная политика Федеральной резервной системы,

не безответственная политика Барака Обамы и конгресса его периода,

не наивность и авантюризм Дональда Трампа и демократов в конгрессе.

Виноват вирус! Таким образом ответственность переносится за экономические события на маленький невидимый вирус, и это очень удобно всем.

Для Соединенных Штатов это удобно, фантастически удобно для властей Японии, потому что в Японии-то экономическая ситуация ухудшается уже много лет, если не десятилетий.

В этой обстановке для ее властей было прямо-таки необходимо придумать истерию с вирусом и выпустить его. Стоит ли удивляться, почему лайнер, прибывший в Японию, не имел ни карантина, ни нормального медицинского обеспечения. В результате вирусу дали перекинуться в Японию и приобрести характер крупномасштабного распространения.

В результате власти теперь могут сказать, что все проблемы, которые есть в Японии, порождены маленьким невидимым вирусом.

— Василий, это как теория заговора.

— Подождите, это — не теория, это — уже мировая практика.

— Японцы специально пустили к себе вирус?

— Я не знаю, специально они это сделали или нет, но то, что политически это наиболее удобно, это — факт. Японские власти заинтересованы в том, чтобы не объяснять обществу, почему плохая экономическая ситуация и нет работы у молодежи.

— Ваш прогноз, эта история долго будет длиться?

— Китай уже дает сигнал о том, что он вирус победил, китайское общество за счет своей мобилизации справилось. В Поднебесной тема коронавируса переходит в политическое русло. То есть — коронавирус сыграл роль прикрытия экономических проблем, он перенаправил в некотором смысле общественное настроение на конструктивную деятельность, мол, мы все боремся с вирусом, сидим на карантине.

И сейчас китайские власти попытаются использовать тему вируса для того, чтобы возложить ответственность на Соединенные Штаты, потому что логическая цепочка из заявлений китайских властей выстраивается следующая: американские военные каким-то образом занесли вирус в Ухань. Дальше вирус начал распространяться и унес определенное количество жизней граждан Китая.

А дальше китайскому обществу пришлось приложить просто колоссальные усилия для борьбы с вирусом, в котором были виноваты американцы. Правда это или нет — отдельный вопрос, но общественное недовольство будет переадресовано Соединенным Штатам. Это нужно рассматривать в контексте торговых войн и ухудшения отношений Китая и Соединенных Штатов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев