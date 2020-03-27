Почему Китай не перезапустил, а тормознул мировую экономику?

ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. Какова ситуация с коронавирусом сейчас? Как Китай использовал вирус в своих целях? Кто и как мстит Италии? Все эти и многие другие актуальные вопросы обсудили в видеостудии "Правды.Ру" главный редактор Инна Новикова и экономист, левый публицист, писатель, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

Читайте начало интервью:

Зачем слово "кризис" заменили на "коронавирус"

Китай не стал объявлять кризис, а ввёл карантин

Как Китай использовал вирус в своих целях

— Василий Георгиевич, как вы считаете, коронавирус — естественный или искусственный?

— Пока точного ответа нет. Но последние сообщения многое объясняют. Министерство иностранных дел Китая сказало, что коронавирус в Ухань занесли американские военные. И китайские власти потребовали от Соединенных Штатов, чтобы те объяснили, как это произошло, не скрывали информацию. Я думаю, что в данном случае мы имеем дело с политическим развертыванием вопроса.

Тему коронавируса китайские власти уже использовали для решения экономических задач, они прикрыли этим кризис в момент самой острой его фазы. Потом они мобилизовали общественную энергию и поставили ее на службу правительству. А теперь мы выясняем, что они не только это сделали, а еще политическое направление выбрали и сказали, кто враг.

— Василий, все-таки китайцам не свойственно делать какие-то очень жесткие заявления.

— Это есть, но ведь не надо забывать:

что гражданска война в Китае в ХХ веке — ожесточенная и многолетняя,

что Коммунистическая партия Китая — радикальная фракция, самое главное в ней даже не какой-то там марксизм, а жесткость.

Китай уже показывал, что он может действовать достаточно жестко в ХХ веке. Только в Корее они потеряли миллион человек. Там война была нешуточная.

Им было очень выгодно в последние десятилетия вести себя тихо, развивать международную торговлю, встроиться в процесс глобализации. Они создали у многих ощущение, что Китай — действительно сложный переговорщик, но в то же время не очень политизированный и очень мягкий в чем-то.

По крайней мере, он не перечит Соединенным Штатам, не лезет в их дела. А теперь вдруг выясняется, что может и шашкой махать.

— Тем не менее получается, что ситуация вышла из-под контроля китайских властей, были запущены опасные сложные процессы, которые пошли по нарастающей по всему миру, уже отразились на всех странах. Транспортные компании разоряются, на туризме можно ставить крест, как и на всей глобализации в целом.

— Последнее, что я бы хотел сказать про Китай, это то, что нынешнее поведение Китая очень сильно отличается от поведения Поднебесной в начале 2016 года.

Я напомню, что в начале 2016 года была наиболее острая фаза второй волны кризиса, который нарастал с 2013 года. А в начале 2016 года был обвал по нефти.

— Это же не только у нас, но и в Китае было.

— Это было везде, но Запад практически не пострадал, Евросоюз и Соединенные Штаты почти не задело в тот момент. А в Китае была чудовищная экономическая статистика по импорту и экспорту. Там было падение более чем на 20 процентов. Они в той ситуации сказали, что надо срочно исправлять, и стали увеличивать импорт и экспорт. И началось оживление в мировой экономике.

Сейчас в подобной же ситуации они не повели себя, как в 2016 году. Быстро среагировав, они сказали: коронавирус, у нас — эпидемия, поэтому — карантин. То есть они здесь несколько устранились.

Это говорит о том, что они в значительной мере выработали свои ресурсы по поддержанию экономического роста, что им нужно было время для того, чтобы перестроить управленческие процессы, перенаправить общественную энергию и начать готовиться к перезапуску экономики уже в новом цикле.

— А перезапуск — это что такое?

— Это будет потом, пока об этом даже говорить рано. Если в начале 2016 года китайцы перехватили все проблемы и начали влиять на ситуацию, способствовать ее исправлению, то теперь этого мы не наблюдаем. Наоборот — кризис распространяется.

Европейское начальство мстит Италии

— Список-то стремительно растет.

— С Италией ситуация удивительно интересная.

— Каким образом получилось, что именно Италия стала второй страной по коронавирусу?

— Вот это — самое важное. Я думаю, что причина кроется в бюджетном восстании Италии в 2019 году.

Итальянские власти вошли в острый конфликт с европейскими высшими чиновниками. И они заявили, что будут допускать любой дефицит, наращивание государственного долга и не собираются выполнять указания, которые издает Еврокомиссия, Международный валютный фонд по бюджетной политике.

То есть — они будут поддерживать социальную систему, все свои расходы. Это был довольно грубый и в чем-то довольно смелый поход против европейского начальства.

По этой причине, я думаю, Италии сейчас так безжалостно мстят, поэтому никаких европейских врачей в Италию не направляют. Ее изолировали.

— А кто Италии мстит?

— Европейское начальство.

— Каким образом они могут? Они что — коронавирус привезли в пробирке? Как они это сделали?

— Я думаю, что они способствовали распространению этой информации, потому что они заинтересованы в том, чтобы уронить экономику Италии и поставить ее на место.

Лишить Италию туристического потока накануне сезона, оставить ее без туристов, это — страшный удар.

— Так уже вся Европа будет без туристов в любом случае.

— Да, теперь уже вся Европа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев