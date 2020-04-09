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Автор Инна Новикова

Василий Колташов: Трамп провел только косметические реформы

Мир » Северная Америка » США и Канада

Для Дональда Трампа опять наступают трудные времена. Почему Трамп не смог сделать Америку снова великой? Кто в этом виноват? Почему ему не удастся свалить вину за кризис на вирус? Есть ли у него все-таки реальные конкуренты? Почему доллар скоро может мощно рухнуть? Обо всем этом и многом другом в видеостудии "Правды.Ру" главному редактору Инне Новиковой рассказал экономист, писатель, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

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— Василий, вы называли Трампа безответственным, потому что он много чего обещал, в том числе сделать Америку великой. Но он очень популярен, как раз потому что много сделал из того, что обещал, и имеет все шансы опять победить на выборах.

— Это не я его так называю, просто в американской политике сейчас стороны называют друг друга примерно одинаковыми словами: лжецами, безответственными политиками и так далее.

Трамп не смог сделать ничего важного 

— А как вы его оцениваете?

Трамп не сделал ничего принципиально важного для того, чтобы Америку сделать великой и вывести ее из экономического кризиса.

А ему нужно было вывести ее из экономического кризиса. Он по сути провел только косметические реформы. А для того чтобы провести нечто более серьезное, у него не оказалось партии, своей команды.

Трамп пошел на сделку с имеющейся Республиканской партией в ее старом составе. Он не призвал своих активистов в клубы Республиканской партии в Штатах, не призвал очистить ее от республиканцев бушевского типа и заменить на республиканцев трампистского типа, то есть — своих людей. Он этой кампании не провел.

Он встал на путь компромиссов, у него были компромиссы и с Уолт-стрит. Он рассчитывал на этих компромиссах продержаться до следующей избирательной кампании и избраться еще раз. Вот такой была его стратегия. Но в этой стратегии был недостаток.

В свое время, во время Великой депрессии в США, самого страшного, по крайней мере, как считается, кризиса в Америке, у Франклина Рузвельта, президента-демократа, была полная поддержка Демократической партии, которая господствовала в конгрессе. И эта поддержка образовалась в результате кампании по изменению Демократической партии, по борьбе с коррупцией, с неправильными старыми демократами, заменой на демократов новой формации.

Это было в 20-е годы, и в момент Великой депрессии этот процесс продолжался. И как раз он обеспечил Рузвельту столь обширный инструментарий в борьбе с экономическим кризисом в Америке. Президент Рузвельт мог действовать очень смело. Это, кстати, помогло ему и во время Второй мировой войны. У Трампа таких инструментов не было и нет, он их себе не создал. Более того — демократы вернулись в Конгресс и усилились там.

Теперь для Трампа ситуация очень непростая, потому что, если от демократов пойдет Берни Сандерс, то вся кампания будет вестись очень сложно. А поскольку экономическая ситуация будет ухудшаться, Трамп должен будет что-то говорить американским избирателям, должен будет объяснить, почему не получилось в предыдущие годы.

Но его избиратели не очень хорошо понимают ситуацию, не разбираются во всех этих тонкостях партийной работы. Они, может быть, его и поддержали, если бы он к ним обратился тогда — в 2017 году, но этого не произошло. Наконец, демократы будут обвинять Трампа в том, что это он во всем виноват, а не вирус или что-то еще.

— Демократы постоянно его обвиняют и импичмент уже пытались провести. Ему разве впервой?…

Это ему не впервой, конечно, но ему впервой придется отвечать за экономические проблемы.

Во время выборов 2016 года он обвинял и говорил: "Посмотрите, Обама — жулик со странным цветом лица — обманывает американский народ, нам рассказывает, что победил кризис, на самом деле Америка — в бедственном положении, но я ее вытащу".

Теперь демократы ему скажут: ну что — вытащил? Ты сделал еще хуже — ты все развалил. То есть — этот парад обвинений в Америке будет продолжаться, поэтому избирательная кампания будет сложной. Трамп все-таки, как я думаю, сможет выиграть у любого демократического кандидата, кроме Берни Сандерса. С Берни Сандерсом все очень сложно.

Берни Сандерса хочет уничтожить сам аппарат Демократической партии, потому что в условиях экономического кризиса Демократическая партия может сильно сместиться влево, а это пугает финансистов, которые стоят за аппаратом Демократической партии США. Это не теория заговоров, так там у них все устроено на самом деле.

И в этой ситуации они могут дать шанс Трампу победить, то есть выдвинуть, например, Джо Байдена, замешанного в коррупции на Украине очень грубо. И Трамп будет, конечно, его поливать грязью и говорить: да, может быть у меня что-то не получилось, но мне мешали демократы, и теперь они выдвинули против меня проходимца.

Кризис может закончится девальвацией доллара

Вот, собственно говоря, как может выглядеть риторика избирательной кампании в 20-м году.

Но плохой экономический фон для избирательной кампании все равно будет диктовать повестку поиска рецептов. То есть нужно предложить какие-то действенные рецепты, которые в самом деле вытащат Америку.

Нельзя просто, как в 16-м году, рассказывать американцам, что я понижу налоги и выгоню мексиканцев, и вообще знаю, как надо. Надо сказать, что именно ты знаешь и предложить конкретные и реальные механизмы. Наконец, нужно будет решать вопрос о долларе, если этот вопрос сам не будет решаться. Я подозреваю, что вся эта сложная кризисная история в какой-то момент закончится девальвацией доллара.

Я напомню, что аналогичный современному, кризис, по-своему предтеча — кризис 1970-х годов, начался с девальвации, с обвала доллара 1971 года, когда из-за войны во Вьетнаме американские расходы увеличились. Президент Никсон тогда отвязал доллар от золота, и началось падения доллара, потом началась эпидемия падающих валют в Европе и Японии.

Это повлияло на ситуацию в кризисе и в итоге говорили о стагфляции — то есть о застое и инфляции. Я кризисами вообще специально занимаюсь, у меня вышла книга "Капитализм кризисов и революций. Как сменяются формационные эпохи, рождаются длинные волны, умирают реставрации и наступает неомеркантилизм".

Вот неомеркантилизм — это современная эпоха, современное такое издание капитализма, когда крупные новые центры капитализма, крупные центры развития, в том числе, кстати, Россия, Китай, Индия, наверно, также Иран и Турция, начинают борьбу со старыми центрами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы трамп кризис в сша выборы в сша василий колташов
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