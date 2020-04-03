Упала не нефть, а вся мировая экономика

Нефть и рубль упали на дно: кто на самом деле виноват? Кто виноват в нефтяном и в всеобщем кризисе? Сейчас — уже пик кризиса или он только начинается? Когда лопнет пузырь американского фондового рынка? Почему не надо запасать соль и туалетную бумагу, а лучше копить рубли? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой рассказал экономист, публицист, писатель, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

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Не надо покупать гречку и сахар, откладывайте деньги

— Василий, что происходит с нефтью, рублем, биржами и прочими потрясениями в мировой экономике? Есть разные версии, причем — совершенно разные, что виноваты американцы, и что мы специально это организовали, чтобы насолить американцам…

— Да, чтобы разорить американских сланцевиков.

— Да, но для наших людей самое главное — сколько надо закупать гречки, риса, сахара и так далее.

— Не надо покупать гречку и сахар, откладывайте деньги.

— Но ведь говорят, что даже цена огурцов тоже зависит от нефти и доллара.

— Нет, доллар здесь выступает только как некое международное мерило, то есть — это не доллар растет сейчас, это рубль сейчас ослабевает, поэтому и рост цен.

— Вы говорите, не покупать. Что делать?

— Надо иметь рублевые сбережения, резервировать деньги.

— Почему рублевые? Если рубль падает, надо бежать за долларом.

— Он уже упал.

— А больше он уже не упадет?

— Давайте по порядку. Значит, рубль должен был упасть, потому что рынок нефти должен был упасть. Это ожидалось, никакая сделка ОПЕК+, даже если бы Россия и Саудовская Аравия договорились о каких-то планах сокращения добычи, пытались бы напугать рынок, не привели бы к тому, что цены на нефть не упали бы.

Цены на нефть упали бы в любом случае. Просто это могло бы выглядеть иначе, не 30 процентов за два дня с лишним, а процесс растянулся бы на несколько недель, может быть, на два месяца.

Падение цен на нефть могло растянуться, но оно было неизбежно

Падение цен было заложено тем, что есть объективные условия, есть экономический кризис, который эти цены и толкает вниз. Слабость спроса, затухание мировой экономики, поэтому падение произошло. Его можно было только растянуть. Но камень, летящий с горы, не остановить. Его можно начать откатывать обратно, когда он уже упал.

Падение было сжато до кратчайших сроков, и после того, как оно произошло, цены на нефть стало возможно оставить хотя бы на том уровне, в каком они есть, а со временем потихонечку начать толкать их вверх. Здесь два если:

если будет некий консенсус в ОПЕК+

и если что-то случится в Саудовской Аравии, она не выдержит, например, в военно-политическом смысле. Потому что Саудовская Аравия похожа на колосс на глиняных ногах.

Исламский фундаментализм, очень архаичная политическая система, довольна плохая бюджетно-финансовая ситуация и так далее.

— Они привыкли жить с большим количеством денег в бюджете, поэтому не умеют считать и прогнозировать.

— Да. Вот то, что видно не вооруженным взглядом. Самое главное, что в регионе — много самых разных группировок, которые по-разному читают Коран, трактуют суры и по-разному оценивают власти Саудовской Аравии.

А политика так устроена, что невозможно быть самым левым или самым правым. Невозможно быть самым религиозным, самым близким к Богу. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что вот вы — правительство саудитов — на самом деле религиозные отступники, люди, которые угнетают народ и так далее.

И в условиях социального кризиса, который всегда является порождением экономического кризиса, возможен военно-политический кризис, не говоря уже о том, что конфликт может перекинуться из Йемена.

То, что мы наблюдали в прошлом году в виде атаки террористов на нефте-транспортную систему Саудовской Аравии, тоже не то, что навсегда останется беспрецедентным.

Это то, что в Саудовской Аравии может происходить и в дальнейшем. Регион там полыхает по-прежнему, саудиты сами разжигали пожар войн в соседних странах. Ирак, Сирия — последние примеры. Саудиты сами создавали нестабильность в собственном регионе. Эта нестабильность в условиях обострения экономического кризиса может по ним ударить, я уж не знаю с какой стороны, но каким-то образом может.

Это выведет Саудовскую Аравию со всеми ее скидками из игры, они не смогут поставлять нефть в прежних объемах, потому что у них будут решаться внутренние вопросы. Как это бывает в странах в общем-то, все мы знаем. Это — один вариант. Второй вариант — они договариваются.

Американский фондовый пузырь лопается

Третий вариант — Соединенные Штаты сейчас активно начинают эмитировать доллары, потому что не только нефть упала, но и американский фондовый рынок находится под сильнейшим давлением. Пузыри там — огромные. На их фондовом рынке, еще в 2016 году они были, индексы были более, чем в полтора раза выше, чем в 2007 году накануне обвала 2008-2009 годов, который считался беспрецедентным.

После того, как обвал ликвидировали, их финансовую систему затопили деньгами, при Обаме пузыри надулись еще больше.

Когда Дональд Трамп избирался президентом, он уже говорил: "Посмотрите, какие страшенные пузыри на американском фондовом рынке. Пусть они лопнут как можно скорее, и тогда никто не сможет меня обвинить, что я их сдул, потому что это проклятые, безответственные финансисты, демократы бессовестные эту ситуацию создали".

Но пузыри не лопнули в 2016 году, а продолжали надуваться. Поэтому уже в 2017–2018 годах Трамп изменил свою риторику и говорил: "Посмотрите, как растет фондовый рынок. Это — положительная реакция инвесторов на правильное управление американской экономикой".

А сейчас этот уже неимоверно раздувшийся пузырь лопается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев