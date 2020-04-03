Нефть и рубль упали на дно: кто на самом деле виноват? Кто виноват в нефтяном и в всеобщем кризисе? Сейчас — уже пик кризиса или он только начинается? Когда лопнет пузырь американского фондового рынка? Почему не надо запасать соль и туалетную бумагу, а лучше копить рубли? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой рассказал экономист, публицист, писатель, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.
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— Василий, что происходит с нефтью, рублем, биржами и прочими потрясениями в мировой экономике? Есть разные версии, причем — совершенно разные, что виноваты американцы, и что мы специально это организовали, чтобы насолить американцам…
— Да, чтобы разорить американских сланцевиков.
— Да, но для наших людей самое главное — сколько надо закупать гречки, риса, сахара и так далее.
— Не надо покупать гречку и сахар, откладывайте деньги.
— Но ведь говорят, что даже цена огурцов тоже зависит от нефти и доллара.
— Нет, доллар здесь выступает только как некое международное мерило, то есть — это не доллар растет сейчас, это рубль сейчас ослабевает, поэтому и рост цен.
— Вы говорите, не покупать. Что делать?
— Надо иметь рублевые сбережения, резервировать деньги.
— Почему рублевые? Если рубль падает, надо бежать за долларом.
— Он уже упал.
— А больше он уже не упадет?
— Давайте по порядку. Значит, рубль должен был упасть, потому что рынок нефти должен был упасть. Это ожидалось, никакая сделка ОПЕК+, даже если бы Россия и Саудовская Аравия договорились о каких-то планах сокращения добычи, пытались бы напугать рынок, не привели бы к тому, что цены на нефть не упали бы.
Цены на нефть упали бы в любом случае. Просто это могло бы выглядеть иначе, не 30 процентов за два дня с лишним, а процесс растянулся бы на несколько недель, может быть, на два месяца.
Падение цен было заложено тем, что есть объективные условия, есть экономический кризис, который эти цены и толкает вниз. Слабость спроса, затухание мировой экономики, поэтому падение произошло. Его можно было только растянуть. Но камень, летящий с горы, не остановить. Его можно начать откатывать обратно, когда он уже упал.
Падение было сжато до кратчайших сроков, и после того, как оно произошло, цены на нефть стало возможно оставить хотя бы на том уровне, в каком они есть, а со временем потихонечку начать толкать их вверх. Здесь два если:
Исламский фундаментализм, очень архаичная политическая система, довольна плохая бюджетно-финансовая ситуация и так далее.
— Они привыкли жить с большим количеством денег в бюджете, поэтому не умеют считать и прогнозировать.
— Да. Вот то, что видно не вооруженным взглядом. Самое главное, что в регионе — много самых разных группировок, которые по-разному читают Коран, трактуют суры и по-разному оценивают власти Саудовской Аравии.
А политика так устроена, что невозможно быть самым левым или самым правым. Невозможно быть самым религиозным, самым близким к Богу. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что вот вы — правительство саудитов — на самом деле религиозные отступники, люди, которые угнетают народ и так далее.
И в условиях социального кризиса, который всегда является порождением экономического кризиса, возможен военно-политический кризис, не говоря уже о том, что конфликт может перекинуться из Йемена.
То, что мы наблюдали в прошлом году в виде атаки террористов на нефте-транспортную систему Саудовской Аравии, тоже не то, что навсегда останется беспрецедентным.
Это то, что в Саудовской Аравии может происходить и в дальнейшем. Регион там полыхает по-прежнему, саудиты сами разжигали пожар войн в соседних странах. Ирак, Сирия — последние примеры. Саудиты сами создавали нестабильность в собственном регионе. Эта нестабильность в условиях обострения экономического кризиса может по ним ударить, я уж не знаю с какой стороны, но каким-то образом может.
Это выведет Саудовскую Аравию со всеми ее скидками из игры, они не смогут поставлять нефть в прежних объемах, потому что у них будут решаться внутренние вопросы. Как это бывает в странах в общем-то, все мы знаем. Это — один вариант. Второй вариант — они договариваются.
Третий вариант — Соединенные Штаты сейчас активно начинают эмитировать доллары, потому что не только нефть упала, но и американский фондовый рынок находится под сильнейшим давлением. Пузыри там — огромные. На их фондовом рынке, еще в 2016 году они были, индексы были более, чем в полтора раза выше, чем в 2007 году накануне обвала 2008-2009 годов, который считался беспрецедентным.
После того, как обвал ликвидировали, их финансовую систему затопили деньгами, при Обаме пузыри надулись еще больше.
Когда Дональд Трамп избирался президентом, он уже говорил: "Посмотрите, какие страшенные пузыри на американском фондовом рынке. Пусть они лопнут как можно скорее, и тогда никто не сможет меня обвинить, что я их сдул, потому что это проклятые, безответственные финансисты, демократы бессовестные эту ситуацию создали".
Но пузыри не лопнули в 2016 году, а продолжали надуваться. Поэтому уже в 2017–2018 годах Трамп изменил свою риторику и говорил: "Посмотрите, как растет фондовый рынок. Это — положительная реакция инвесторов на правильное управление американской экономикой".
А сейчас этот уже неимоверно раздувшийся пузырь лопается.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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