Поправки в Конституцию отражают мнение народа

Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина — президент согласился. Что еще обнуляется в результате правки Конституции? Что проспал кабинет Медведева? В чем заключался Вашингтонский консенсус? Почему Запад его разрушил и стал трясти наших чиновников и олигархов? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru главному редактору Инне Новиковой рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

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Что обнуляется вместе с президентом

— Василий, у нас обнулили сроки президента…

— А митинги тоже обнулились, да?

— И митинги тоже стремятся свести к нулю, потому что больше пяти тысяч уже нельзя проводить, да и вообще — карантин. Тем не менее, как вы оцениваете ситуацию с обнулением президентских сроков?

— Мой коллега, екатеринбургский философ, исследователь, Андрей Коряковцев написал, что обнуляется оппозиция. То есть — обнуление сроков президента и изменение в Конституции и новая повестка политических реформ, социальных реформ в России обнуляет оппозицию. Для либеральной оппозиции это — страшная катастрофа.

Но так как она не хочет обнуляться, то она пытается как бы в последний вагон событий вскочить и организовать эту борьбу. В чем ее претензии? Что один и тот же человек на одном и том же месте находится очень долго.

Да — это так. Но с точки зрения обывателя, избирателю важны совсем другие вещи, важна экономическая ситуация, выигрываем мы или проигрываем:

что происходит с рублем,

что происходит с ценами,

что у нас с работой,

что у нас с детскими садами,

что у нас со школами,

мы тянем ипотеку или не тянем,

наш материнский капитал остается или его убирают.

Вот перечень вопросов, которые волнуют обычного человека.

Кабинет Медведева проспал в берлоге 2 волны кризиса

Они и определяют это обнуление оппозиции, потому что с того момента, как власти догадались, что кризис диктует социальные реформы и начали проводить, по крайней мере, декларировать проведение некоторых социальных реформ, убрали крайне непопулярный кабинет Медведева, который проспал в берлоге две волны кризиса, проспали события 14-го года.

И дальше все они спали так же крепко. Заявления, которые они делали на протяжении 13-14-го года, просто фантастические. Ведь они постоянно говорили: нам ничего не угрожает, все замечательно, некоторые показатели даже улучшились, сейчас — просто пауза роста.

— Он и Ливию проспал, сказал: мне французские товарищи обещали…

— Да, он так и сказал. Хотя мало ли, что французы пообещали. Наконец — изменение экономической политики, изменение самой экономической реальности, конфликт с Западом, который на многое влияет.

Ведь что такое конфликт с Западом? Это — разрушение Вашингтонского консенсуса. Но они же никак на все это не реагировали.

После кризиса 70-х годов в мире формируется неолиберальный так называемый Вашингтонский консенсус, суть которого в том, что все страны принимают продиктованные американцами правила игры.

Но эти правила игры учитывают интересы элит: вы можете грабить свою страну, ваши деньги — у нас, у американцев, под защитой, в Британии вас тоже никто не тронет и не спросит, откуда ваши деньги.

Запад начал трясти наше ворьё

Сейчас же это — уже не так, сейчас же спрашивают, откуда деньги, начинают трясти. Начали с людей из Азербайджана, из Средней Азии. Серьезно трясти российских олигархов до последнего времени побаивались. Но теперь к Тинькову претензии предъявили британцы, американские налоговые претензии и послужили причиной начала его преследования в Соединенном Королевстве. И другие примеры уже есть.

Это говорит о том, что здесь они чувствуют уже себя более смелыми, это явное нарушение правил игры, которые были установлены еще в 80-е годы.

Американцы эти правила отменили. Они сказали: теперь мы вмешиваемся в ваши дела более решительно. Вы — посредники — нам не нужны. Мы свергаем режимы, которые чувствуют себя вполне уверенно.

Кстати, проблема Каддафи была в том, что он очень сильно вошел в сближение с британцами и с американцами. В Британии был скандал из-за того, что Каддафи финансировал Лондонскую школу экономики. Ее потом стали в насмешку называть Ливийской школой экономики, потому что там — ливийские деньги.

То есть — он финансировал либеральные институты, ему были даны обещания. Ему обещали французские, британские власти, что все нормально, ты в сделке, Муаммар, все хорошо. А потом они стали играть против него и поддерживать движения против него. В конце концов они добились его физического уничтожения. И это уже было совсем не по правилам. Эти правила были уничтожены.

Поправки в Конституцию отражают мнение народа

Тем более, когда против России началась война санкций и стало понятно, что эти санкции будут нарастать, никакой поиск мира невозможен. Конфликт будет долговременным. Тогда стало совершенно понятно, что надо менять все — менять экономическую политику, менять режим бюрократии, менять настроение в обществе.

Я думаю, что эти поправки, которые в Конституцию вносятся, в значительной мере отражают общественные настроения. Отсюда, кстати, обнуление оппозиции.

Оппозиции очень сложно ухватиться, она пытается нашего мягкого обывателя схватить и притянуть в протест, объяснить ему, что не должен один и тот же человек столько времени на одном месте править.

А тот говорит: "...а мне вообще-то говоря, надо ипотеку, я хочу квартиру". Ему говорят: "Какая квартира, о чем ты говоришь? Тебя пытаются цинично подкупить, подсовывают увеличение маткапитала, откажись, вперед в борьбу за свободу!" А он говорит: "Знаете, на Украине после такого — совсем плохо, в Прибалтике совсем плохо, в Грузии совсем плохо… А мне тут дадут увеличение маткапитала, и я какую-то работу имею, да ну вас…"

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев