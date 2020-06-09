Премьер Армении станет гостем на параде Победы в Москве

Парад Победы в Москве посетит премьер-министр Армении. Никол Пашинян будет находиться в столице России 24 июня.

Об этом сообщает правительство Армении.

"Премьер-министр Армении пример участие в параде Победы в Москве", — рассказала пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

Накануне пресс-секретарь российского президента обещал, что вскоре будет опубликован список делегаций и официальных представителей разных стран, которые приедут в Москву на парад Победы.

В подмосковном Алабине уже прошла первая репетиция парада, который пройдет на Красной площади. В ней участвовали пешие парадные расчеты и механизированная колонна. По данным Минобороны, перед мероприятием запланировано еще шесть тренировок в Алабине и две в центре Москвы. В пешей колонне пройдут офицеры, сержанты, солдаты воинских частей, курсанты военных вузов, воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ, кадеты, юнармейцы, представители различных силовых ведомств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что репетиция парада Победы прошла в Волгограде. В Южном военном округе России запланировано сразу 10 парадов. Их организуют в Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Симферополе, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Каспийске, Новочеркасске, Ставрополе.