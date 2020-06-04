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Репетиция парада Победы прошла в Волгограде

Общество

В Южном военном округе России пройдет сразу 10 парадов. Их организуют в Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Симферополе, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Каспийске, Новочеркасске, Ставрополе. Сейчас военные готовятся к торжественному мероприятию.

Четвертого июня прошла репетиция парада, в которой приняли участие больше тысячи военных.

"К репетиции привлечено более одной тысячи участников, в том числе военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского", — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для того чтобы не допустить распространения коронавируса, вся техника и транспорт были продезинфицированы, а участники репетировали в масках и перчатках. Всех военных проверили на COVID-19 с помощью тестов.

Репетиции парада в Волгограде продолжатся. На следующей неделе здесь пройдут колонные военной техники.

Напомним, что парад в России пройдет 24 июня. Он будет посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В Москве также 4 июня планировали репетицию, однако перенесли на 14 июня. Для этого в столице перекроют часть центральных улиц.

волгоград парад победы
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