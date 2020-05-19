Мурашко: все медики получили допвыплаты за апрель

Более 9 миллиардов рублей получили медработники России за работу с коронавирусными больными. Такова сумма допвыплат, которые врачи получили в апреле.

По словам министра здравоохранения России, почти все медики положенные выплаты получили.

"Все медики, кто работает с коронавирусными больными, получат эти выплаты не за количество отработанных часов, а за сам факт такой работы. За апрель выплаты почти все завершены. Часть регионов уже начала проводить выплаты за май", — рассказал Михаил Мурашко на совещании при президенте России.

Напомним, что на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, выделено 52 миллиарда рублей. Больше 50 миллиардов из них уже поступило в регионы.

Врачи могут сообщить о случаях неполучения выплаты на сайте госуслуг

Специальная форма обратной связи появилась на портале госуслуг. По словам Мурашко, поступило уже более 6,5 тысячи обращений. Все они передаются в регионы для отработки и разбирательства с конкретными случаями на местах.

Владимир Путин назвал ситуацию, в которой сейчас находится Россия и весь мир, уникальной. И решения, которые принимают власти, тоже уникальны и реализуются в первый раз. Поэтому возможны ошибки. Главное, вовремя их заметить и довести дело до конца.