Путин: ошибаться не страшно, главное, быстро реагировать

Ситуация, которая складывается сейчас в России и мире является уникальной. И все решения, которые вынуждены принимать власти, тоже новы.

Так описал ситуацию с коронавирусом и вызванным им кризисом президент России Владимир Путин.

"Уникальная ситуация для России и всего мира. Это отражается на всех сферах жизни — на личной жизни, экономике, на всех. Поэтому предложения, которые мы разрабатываем для поддержки, тоже являются уникальными. Ничего из этого мы не делали раньше никогда. И никогда столько ресурсов не использовали для этого. Хорошо, что они у нас есть. Еще раз подчеркну: эти решения в значительной степени являются уникальными. Поэтому ничего особенного нет в том, что происходят какие-то сбои. Но крайне важна обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если говорим о поддержке людей и предприятий, должны представлять, как это работает в жизни, и, имея обратную связь, мгновенно на это реагировать, чтобы довести свои решения до логического завершения, иначе грош им цена. Призываю, чтобы мы работали в таком режиме, понимая, что происходит, и реагировали на происходящие события", — заявил глава государства на совещании, посвященном дополнительным выплатам медикам.

Напомним, что не все медики получили государственную помощь в том объеме, который анонсировал президент. За последние несколько дней ситуация стабилизировалась, почти все врачи, средний и младший медперсонал, а также работники скорой помощи — все те, кто работает непосредственно с коронавирусными больными, уже получили выплаты за апрель. Часть регионов уже начала майские выплаты. Сообщить об ошибке в начислениях медицинские работники могут в форме обратной связи на портале государственных услуг.