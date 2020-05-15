Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минсвязи сделать отдельный раздел на сайте Госуслуг для медиков, которые смогли бы в нем оперативно получать помощь, в том числе в решении вопросов с положенными врачам доплатами за больных коронавирусом.
"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Игоревича Шадаева совместно с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко создать на портале госуслуг специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении", — заявил Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.
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