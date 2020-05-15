На "Госуслугах" создадут отдельный раздел для медиков

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минсвязи сделать отдельный раздел на сайте Госуслуг для медиков, которые смогли бы в нем оперативно получать помощь, в том числе в решении вопросов с положенными врачам доплатами за больных коронавирусом.