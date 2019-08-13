Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты

Уличные беспорядки в РФ спонсирует Запад, заявил Владимир Жириновский. "Наши враги мечтают устроить в России переворот" и развалить сильнейшую державу планеты, отметил он.

По словам лидера ЛДПР, нельзя верить враждебным антирусским СМИ и политикам, которые получают из-за рубежа деньги на организацию майдана в нашей стране.

Он также добавил, что провокации их организаторы пытаются сделать неожиданными для людей, но в реальности они всегда очень тщательно спланированы и поддержаны извне. Активную роль в их подготовке во время митингов в Москве играют посольства США и Великобритании, считает политик.

Он отметил, что любой бунт - это взаимодействие "штаба" и "улицы". Первоочередная задача их организаторов - нейтрализовать правоохранителей, чтобы начался хаос, смута, но обычные люди не знают об этом и становятся их марионетками, заявил Жириновский.

В 1917 году это привело к развалу страны и ликованию врагов на Западе, сказал парламентарий.

Источник фото: сайт ЛДПР

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