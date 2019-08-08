Призывам к агрессии против государства и полиции сегодняшняя оппозиция научилась у Ленина, заявил Владимир Жириновский.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что на фоне московских протестов "деструктивная оппозиция" позволяет совершенно преступные призывы. Например, в интернете напрямую призывают к насильственным действиям в отношении силовиков и членов их семей.
"Эти смутьяны ведут себя так же, как их предшественники-единомышленники из большевистской партии", - отметил лидер ЛДПР и привел в пример цитату Ленина, в которой он в 1905 году приказывал боевому комитету петербургского отделения своей партии вооружать людей и нападать на полицейских, городовых и банки.
Политик напомнил, что в феврале 1917-го в Петрограде произошло массовое избиение силовиков, и сегодня "провокаторы пытаются поднять народ на смуту".
"Революция, которая делается прозападными политиками, - горе для страны", - констатировал парламентарий и призвал не слушать призывов к беспорядкам и не повторять ошибок тех, кто сто лет назад поддался пропаганде "преступников-большевиков".
Источник фото: сайт ЛДПР
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