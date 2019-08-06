Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции

Владимир Жириновский предложил отправить на родину дипломатов и журналистов зарубежных стран, которые вмешиваются во внутренние дела России, в частности, в избирательную кампанию.

Вмешательство лидер ЛДПР назвал необоснованным и недопустимым. По его словам, западные страны своей реакцией на задержания на несанкционированном митинге в Москве 3 августа доказали то, что они причастны к происходящему.

Политик отметил, что Россия хочет провести свободные и открытые выборы, а на улицах столицы действуют зарубежные агенты, политические диверсанты, которые хотят взбудоражить всю страну и "подвести к мини-оранжевой революции".

Жириновский также заявил, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проведет заседание по вопросу вмешательства западных стран в выборы с участием дипломатов этих государств.

Источник фото: сайт ЛДПР

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