Жириновский: голосовать за прозападных демократов народ уже не будет

Прозападные демократы пытаются выводить людей на улицы и мечтают вернуться к власти в нашей стране, но народ за них голосовать уже не будет, заявил Владимир Жириновский.

Он написал в соцсети "ВКонтакте", что они уже были у власти в 90-е годы прошлого века, и последствия этого "чудовищные". Страна была разрушена сильнее, чем в годы Великой Отечественной. Те времена лидер ЛДПР назвал эпохой потерь, несчастий и крушения России.

Он также подчеркнул, что акции протеста в Москве - пример вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Такое положение дел политик назвал недопустимым и заявил, что любые попытки запуска оранжевой революции будут пресечены.

Парламентарий повторил, что зарубежные провокаторы должны покинуть нашу страну. Дипломатов и журналистов тех стран, которые вмешиваются во внутренние дела России, надо вызвать в Госдуму для объяснений.

"Это наши выборы. Никакой оранжевой революции Россия не допустит", - заключил Жириновский.

Источник фото: Правда.ру

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