Протестные акции, подобные той, которая прошла в Москве в минувшую субботу, очень опасны, заявил Владимир Жириновский.
Напомним, митинги в столице проходят в знак протеста против того, что на выборах в городской парламент не зарегистрировали ряд оппозиционных кандидатов.
Лидер ЛДПР отметил, что акциями заинтересовались в США, Совет Европы также выразил обеспокоенность. По его словам, которые приводит сайт партии, сразу понятно, что участие в "подобном движении" принимали "люди оттуда, засланные казачки". Политик добавил, что это вариант киевского майдана. В РФ он не пройдёт, но нервы сильно портит, сказал он.
Депутат констатировал, что у правоохранителей тоже есть семьи, и они боятся, что на акциях будут экстремисты или даже террористы-смертники. Поэтому надо обсуждать все проблемы в спокойном режиме, договариваться, а не выходить на незаконные митинги, заключил Жириновский.
Источник фото: сайт ЛДПР
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