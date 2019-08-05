Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит

Протестные акции, подобные той, которая прошла в Москве в минувшую субботу, очень опасны, заявил Владимир Жириновский.

Напомним, митинги в столице проходят в знак протеста против того, что на выборах в городской парламент не зарегистрировали ряд оппозиционных кандидатов.

Лидер ЛДПР отметил, что акциями заинтересовались в США, Совет Европы также выразил обеспокоенность. По его словам, которые приводит сайт партии, сразу понятно, что участие в "подобном движении" принимали "люди оттуда, засланные казачки". Политик добавил, что это вариант киевского майдана. В РФ он не пройдёт, но нервы сильно портит, сказал он.

Депутат констатировал, что у правоохранителей тоже есть семьи, и они боятся, что на акциях будут экстремисты или даже террористы-смертники. Поэтому надо обсуждать все проблемы в спокойном режиме, договариваться, а не выходить на незаконные митинги, заключил Жириновский.

Источник фото: сайт ЛДПР

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