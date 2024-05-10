Российское ЖКХ капитально модернизируют — на это выделены астрономические средства, обещал Мишустин

Новое правительство РФ подготовило программу модернизации российского ЖКХ, сообщил исполняющий обязанности премьера Михаил Мишустин, выступая в пятницу в Госдуме в качестве кандидата на этот пост.
"Правительство по поручению президента подготовило программу модернизации коммунальной отрасли", — цитируют его РИА Новости.
"Объём финансирования из всех источников составит 4,5 триллиона рублей. Огромные вложения помогут обеспечить повышение качества услуг в этой сфере для 40 миллионов граждан", — уточнил будущий глава кабмина.
Президент России Владимир Путин обозначил модернизацию ЖКХ среди приоритетных национальных целей, заявленных в его новом майском указе.
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