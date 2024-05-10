Откройте для себя метод торможения, который продлит жизнь вашему автомобилю

Автоэксперты рассказали об особенности торможения двигателем

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Домашние специалисты утверждают, что использование торможения двигателем является ключевым элементом экономичного и безопасного управления автомобилем. Они рекомендуют этот метод в основном для автомобилей с ручной коробкой передач.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такой вид торможения особенно полезен перед перекрестками или во время выполнения маневров, поскольку он позволяет водителям лучше контролировать машину. При этом зачастую нет необходимости использовать тормозную педаль, что продлевает жизнь тормозной системы и снижает расход топлива.

Основное преимущество торможения двигателем — это заметное уменьшение износа тормозной системы и предотвращение её перегрева. Важно помнить, что высокие обороты способствуют более эффективному замедлению транспортного средства.

Для корректного применения этой техники водители должны снять ногу с педали газа и постепенно снижать передачи по мере уменьшения скорости, контролируя при этом обороты двигателя. В случае необходимости всегда можно воспользоваться тормозной педалью для полной остановки.