Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления воздушных булочек: вы не потратите много времени
Игрок "Карабаха" Лунёв назвал Дзюбу "высококачественным футболистом"
Екатерине Волковой обидно за Марию Ильюхину
Эксперт: ключевая ставка в России снизится до 6-7 %
Мишустин сообщил о модернизации российского ЖКХ на 4,5 триллиона рублей
Гастроэнтеролог Утюмова: виноград является самой вредной и калорийной ягодой
Михаил Мишустин утверждён в качестве главы правительства РФ
Китай вводит проверку электронных устройств у туристов с июля
Каша из киноа на растительном молоке: рецепт для завтрака
Откройте для себя метод торможения, который продлит жизнь вашему автомобилю

Автоэксперты рассказали об особенности торможения двигателем

1:08
Авто

Домашние специалисты утверждают, что использование торможения двигателем является ключевым элементом экономичного и безопасного управления автомобилем. Они рекомендуют этот метод в основном для автомобилей с ручной коробкой передач.

Автоэксперты рассказали об особенности торможения двигателем
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такой вид торможения особенно полезен перед перекрестками или во время выполнения маневров, поскольку он позволяет водителям лучше контролировать машину. При этом зачастую нет необходимости использовать тормозную педаль, что продлевает жизнь тормозной системы и снижает расход топлива.

Основное преимущество торможения двигателем — это заметное уменьшение износа тормозной системы и предотвращение её перегрева. Важно помнить, что высокие обороты способствуют более эффективному замедлению транспортного средства.

Для корректного применения этой техники водители должны снять ногу с педали газа и постепенно снижать передачи по мере уменьшения скорости, контролируя при этом обороты двигателя. В случае необходимости всегда можно воспользоваться тормозной педалью для полной остановки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
Последние материалы
Михаил Мишустин утверждён в качестве главы правительства РФ
Китай вводит проверку электронных устройств у туристов с июля
Каша из киноа на растительном молоке: рецепт для завтрака
Готовимся к сезону: трендовые модели купальников на лето 2024
Дочь Глюкозы перепутали с дочерью Земфиры*
Константин Хабенский признался, что у него была звёздная болезнь
Гинеколог Гончарук: почти невозможно заразиться ЗППП в общественном туалете
Мороз может серьёзно навредить рассаде
ЦБ доложил о ценовом разрыве 55% между новостройками и вторичкой
Окружение Королёвой рассказало о реакции артистки на исчезновение из телеэфира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников