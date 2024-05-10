Врач объяснила, почему виноград не относится к безвредным ягодам

По мнению врача-гастроэнтеролога из медицинской компании СберЗдоровье Дарьи Утюмовой, вреднейшей ягодой является виноград.
"Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара", — поделилась Дарья Утюмова.
Избыточное потребление винограда может привести к набору веса. Виноград содержит от 60 до 78 калорий на 100 г и способен увеличить аппетит из-за высокого гликемического индекса. Кроме того, ввиду большого количества витамина C, виноград может вызвать аллергические реакции.
Специалист указала, что виноград также способствует выработке желудочного сока, и поэтому в период обострения язвенных болезней желудка или двенадцатиперстной кишки его употребление нежелательно.
Специалист также уточнил, что виноградные косточки могут содержать токсичные вещества, которые при больших количествах способны привести к расстройству желудка.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.