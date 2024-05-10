Врач объяснила, почему виноград не относится к безвредным ягодам

Гастроэнтеролог Утюмова: виноград является самой вредной и калорийной ягодой

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врача-гастроэнтеролога из медицинской компании СберЗдоровье Дарьи Утюмовой, вреднейшей ягодой является виноград.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob federer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара", — поделилась Дарья Утюмова.

Избыточное потребление винограда может привести к набору веса. Виноград содержит от 60 до 78 калорий на 100 г и способен увеличить аппетит из-за высокого гликемического индекса. Кроме того, ввиду большого количества витамина C, виноград может вызвать аллергические реакции.

Специалист указала, что виноград также способствует выработке желудочного сока, и поэтому в период обострения язвенных болезней желудка или двенадцатиперстной кишки его употребление нежелательно.

Специалист также уточнил, что виноградные косточки могут содержать токсичные вещества, которые при больших количествах способны привести к расстройству желудка.