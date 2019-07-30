ЦИК получил шесть жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы

В Центризбирком к настоящему времени поступило 6 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В ЦИК пообещали их рассматривать оперативно, по закону это не должно занимать более 10 дней.

Напомним, всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Член Совета при президенте по правам человека Леонид Поляков заявил, что решения об отказе в регистрации надо обжаловать в избиркомах и судах, а не выходить на несогласованные акции.

По его словам, случаи отмены решений региональных избирательных комиссий на практике были. Так, например, в этом году Верховный суд Карачаево-Черкесии восстановил на выборах в местный парламент КПРФ.

Поляков добавил, что если люди нарушают закон, чтобы добиться своего, это означает, что они вовсе не уверены в своей правоте.

Источник фото: Правда.ру

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