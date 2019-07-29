Все выдвиженцы в столичный парламент, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, могут стать кандидатами, если получат регистрацию в ЦИК.
Пока в комиссию поступила только одна жалоба, заявил заместитель ее главы Николай Булаев. Речь идет о жалобе Юлии Серебрянской. ЦИК рассмотрит ее в течение 10 дней.
Булаев отметил, что решения будут зависеть от документов, которые представят выдвиженцы. Все заявления в ЦИК обещают рассматривать объективно.
Он также не исключил, что членов Общественной палаты столицы пустят на заседания рабочей группы ЦИК по проверке подписей избирателей.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Ранее МГИК отказал в регистрации, в частности, Дмитрию Гудкову, Константинасу Янкаускасу, Константину Лисице, Елене Русаковой.
Источник фото: Правда.ру
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