ЦИК: уголовное дело не повлияет на позицию по кандидатам в Мосгордуму

Уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов абсолютно не отразится на позиции ЦИК по кандидатам в депутаты Мосгордумы, пообещала глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, в отношении всех кандидатов действует презумпция невиновности, и всех, кому отказали в регистрации, ждут в ЦИКе. Если они уверены в своей правоте и если будет хотя бы малейшая возможность восстановить их в правах, это будет сделано, сказала Памфилова в эфире "Эха Москвы".

Она отметила, что не знает, по чьей именно жалобе возбудили дело, и выразила надежду, что Мосгоризбирком к этому не причастен. Отвечая на вопрос, действительно ли акция в поддержку независимых кандидатов в воскресенье 14 июля мешала работе МГИК, глава ЦИК сказала, что в тот день на месте ее не было, поэтому судить она не может.

Комментировать действия правоохранителей, которые провели обыски у ряда кандидатов, она не стала, лишь отметила, что они обязаны соблюдать закон: должны быть адвокаты, нужно определять время данных мероприятий.

Источник фото: Правда.ру

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