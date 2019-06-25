Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подвергла критике главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.
Причина - отсутствие полных данных о программах и мероприятиях, которые реализуются на этих территориях.
Во вторник Матвиенко заявила министру, что у нее сложилось впечатление, будто Минвостокразвития выключили. Она отметила, что ранее ведомство уделяло данным вопросам гораздо больше внимания.
По словам спикера, она хочет услышать новые предложения, узнать, что происходит в министерстве. Люди должны знать, что они получат, если приедут на Дальний Восток, добавила она, но до сих пор этой информации не предоставлено.
Козлов является министром по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018-го. До этого он три года был губернатором Амурской области.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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