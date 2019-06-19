Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала регионы активнее перенимать опыт столицы по внедрению инноваций в различные сферы жизни.
На Форуме социальных инноваций регионов она отметила названия программ ("Мой район", "Моя улица" и т.д.), которые демонстрируют внимание властей к запросам москвичей, и подчеркнула, что решения в городе принимают обязательно с учетом мнения населения. Спикер посоветовала главам субъектов изучить опыт Москвы и перенести его на свою территорию.
Матвиенко констатировала, что Москва разработала способы использования инноваций в самых разных сферах. При этом она подчеркнула, что абсолютно не согласна с мнением, что у столицы больше денег и это все объясняет. По словам спикера, главное - грамотные управленческие подходы.
Форум проходит в Москве с 19 по 21 июня. Всего в его работе примут участие около 30 тысяч человек.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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