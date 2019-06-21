Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром

Геннадий Зюганов выразил уверенность, что главу Совхоза имени Ленина Павла Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром, так как он является очень успешным хозяйственником.



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На своей странице в одной из соцсетей лидер КПРФ написал, что у Грудинина абсолютно точно нет денег в офшорах и зарубежных счётов. А вот захват рейдерами совхоза им. Ленина, который он возглавляет, до сих пор продолжается, заключил он.

Накануне Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Грудинин не имеет возможности претендовать на должность премьера, так как у него есть зарубежные счета. По его словам, перед принятием каких-то кадровых решений нужно хотя бы, чтобы кандидат на такой пост вывел деньги из офшоров.

Напомним, Грудинин боролся за пост президента страны в прошлом году и занял второе место, получив 11,77% голосов. Весной 2019-го КПРФ пыталась передать ему мандат депутата Госдумы после смерти Жореса Алферова, но ЦИК отказал из-за наличия у него зарубежных счетов и офшора во время избирательной кампании 2016 года.

Источник превью: Правда.ру

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