Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал все желающих 13 июля принять участие во всероссийской акции протеста против судебного и административного произвола.



Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети имущества

Поводом к проведению мероприятия стало решение суда по разделу имущества директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина и его бывшей жены. Женщине передано две трети их совместного имущества. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах и акциях, в том числе акциях совхоза.

Зюганов назвал это решение "самым позорным пятном в современной истории России". Он отметил, что когда общественность встала на сторону журналиста Ивана Голунова, это привело к положительным результатам.

По словам политика, решение суда по делу Грудинина не просто не правовое, а "преступное и разрушительное". Он связал его с тем, что Грудинин, который ранее выдвигался в президенты страны, симпатичен населению.

Зюганов заключил, что это тревожит представителей власти, так как они опасаются, что у оппозиции появится еще один популярный лидер.

Источник превью: Правда.ру

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