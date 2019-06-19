Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал все желающих 13 июля принять участие во всероссийской акции протеста против судебного и административного произвола.
Поводом к проведению мероприятия стало решение суда по разделу имущества директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина и его бывшей жены. Женщине передано две трети их совместного имущества. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах и акциях, в том числе акциях совхоза.
Зюганов назвал это решение "самым позорным пятном в современной истории России". Он отметил, что когда общественность встала на сторону журналиста Ивана Голунова, это привело к положительным результатам.
По словам политика, решение суда по делу Грудинина не просто не правовое, а "преступное и разрушительное". Он связал его с тем, что Грудинин, который ранее выдвигался в президенты страны, симпатичен населению.
Зюганов заключил, что это тревожит представителей власти, так как они опасаются, что у оппозиции появится еще один популярный лидер.
Источник превью: Правда.ру
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