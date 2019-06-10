Лидер КПРФ Геннадий Зюганов упрекнул "прогрессивную общественность", которая, по его словам, защищает журналиста Ивана Голунова, но не обращает внимания на происходящее с Павлом Грудининым.
Политик заявил, что на Грудинина направлены "коррупция" и "беспредел". Ему мстят за участие в выборах главы государства, заключил Зюганов.
В понедельник активисты устроили акцию возле здания Московского облсуда в защиту Грудинина. В ней, в частности, принял участие координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов. Люди пришли на мероприятие с плакатами "Руки прочь от Совхоза имени Ленина", "Хватит преследовать Грудинина!"
Добавим, в суде сегодня проходили слушания по делу о разделе акций Совхоза имени Ленина между Грудининым и его бывшей женой. Защитники бизнесмена считают, что контрольный пакет акций может оказаться у рейдеров.
Источник превью: Правда.ру
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