Цифровые избирательные участки могут появиться в зарубежных представительствах РФ. Об этом заявили в ЦИК.
По словам зампреда комиссии, Николая Булаева, их можно будет использовать на выборах в федеральные органы власти.
Впервые голосование на таких участках пройдет в Москве 8 сентября. В столице их пока 30, отдать голос за понравившегося кандидата там смогут жители 20 регионов. Если проводимый опыт покажет хорошие результаты, позже цифровые участки появятся по всей стране. Добавим, подобной системы нет нигде в мире.
Сегодня ЦИК презентовал такой участок, созданный "Ростехом". Возможность проголосовать с его помощью дали экспертам, политикам, представителям прессы. К ним обратились с просьбой выразить свои замечания и пожелания.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании 29 мая.
Источник превью: сайт ЦИК
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