ЦИК объявил о старте избирательных компаний единого дня голосования

30 мая в России начнутся избирательные кампании по выборам в единый день голосования. Старт им сегодня дала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.



Выборы-2018: в большинстве регионов победили действующие губернаторы

8 сентября в столицах 22 субъектов РФ пройдут выборы депутатов горсобраний, в 16 регионах изберут губернаторов, в 13 — депутатов законодательных или представительных органов госвласти, в трех — глав муниципальных образований административных центров. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму минимум по четырем одномандатным округам.

Всего в выборах смогут принять участие около 56 млн россиян. Около 90% помещений для голосования размещено на первых этажах зданий для удобства граждан с инвалидностью.

В Москве 8 сентября будет проведено электронное дистанционное голосование. Жители столицы смогут проголосовать с помощью портала "Активный гражданин" только в трёх округах города.

Система перед выборами пройдет тестирование для защиты от хакеров. С конца июня до 24 июля испытания планируют проводить каждые 12 часов, в течение которых любой желающий может попробовать ее взломать. Через каждые 12 часов код системы будет меняться.

Фото превью: Pravda. ru

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