Александр Жаров не склонен проецировать опыт Китая на закон о "суверенном рунете"

Совет Федерации одобрил закон о "суверенном рунете". Фактически, это означает, что в России вводится сетевая цензура. Для окончательного согласования новой нормы последнюю подпись на документе должен поставить президент России Владимир Путин.
В марте представители незарегистрированной в России Либертарианской партии вывели на улицы Москвы 6,5 тысяч человек выражавших свое несогласие с нововведением, однако масштабный митинг ожидаемого эффекта не произвёл. Новый закон призван блокировать доступ к любым сетевым ресурсам представляющим угрозу информационной безопасности страны. Как это будет осуществимо на практике, пока не понятно, в соседнем Китае аналогичная система работает уже более 10 лет и, например, писать в Facebook или WhatsApp жители поднебесной не могут. Великому русскому файрволу все-таки быть, но разработчики законопроекта не считают сравнение с китайскими инструментами сетевой цензуры уместным.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на заседании Совфеда, пояснил, что принцип работы у закона будет совсем не китайский. Иной. В России отказались от идеи тотального запрета на всё подозрительное и вместо китайского "белого списка", куда попадают ресурсы со свободным доступом пользователей, ведомство будет вести свой, глобальный, "чёрный список", в который занесут те сайты, на которые пользователям лучше не попадать.
По большому счету¸ эта практика уже существует, однако после резолюции Путина, она станет масштабнее и проще для регулятора. Новый закон обяжет операторов использовать национальную систему адресации доменов и установить специальное оборудование для борьбы с криптоугрозами. Тестирование всего этого великолепия Роскомнадзор запланировал на 2020 год, а сам закон начнет действовать с 1 января 2021.
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