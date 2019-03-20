Пресс-секретаря ЛПР Соню Блейд исключили из партии

Либертарианская партия России (ЛПР) исключила из своих рядов Соню Блейд (настоящее имя Софья Пахомова), которая ранее занимала пост пресс-секретаря организации. Такое решение было принято после того, как стало известно, что она занималась деанонимизацией наркозависимых, в том числе однопартийцев.

Блейд состояла администратором Telegram-канала "Питерский торч", где публиковали личные данные употребляющих наркотики людей.

Комментируя исключение Блейд из партии, лидер ЛПР Михаил Светов назвал данный способ борьбы с наркоманами недопустимым.

Примечательно, что за несколько дней до исключения Соня Блейд оказалась в центре скандала после того, как отказалась пускать корреспондентов телеканала RT в закрытую зону митинга за свободный Рунет, который проходил 10 марта в Москве на проспекте Сахарова. Впрочем, Михаил Светов cвязь между этими инцидентами отрицает.

Базовыми принципами либертарианства являются неприкосновенность частной собственности и запрет на насилие. Кроме того, ЛПР выступает за полную свободу торговли, в том числе огнестрельным оружием и наркотиками. Нарушение этих принципов и стало причиной исключения Блейд.

Примечательно, что раскрывшие причастность Сони Блейд к раскрытию персональных данных неизвестные, утверждают, что сама бывший пресс-секретарь также употребляет психоактивные вещества. Более того, в сети появилась информация о том, что администраторами упомянутого Telegram-канала также являются другие члены ЛПР, в том числе приближенные Светова Игорь Ефремов и Ярослав Конвей. Из партии их не исключили, хотя, выходит, они точно также нарушили базовые принципы либертарианства.

В настоящее время в Москве ЛПР представляют муниципальные депутаты Дмитрий Максимов и Дмитрий Петров. Последний вступил в партию сразу после победы на муниципальных выборах в 2017 году. Не исключено, что аналогичным образом поступит и Егор Жуков — кандидат от команды Дмитрия Гудкова на выборах в Мосгордуму. Ранее он публично сообщал о своих симпатиях к ЛПР, но вступление в организацию либертарианцев может отпугнуть избирателей.

Впрочем, и личный блог студента ВШЭ Егора Жукова, благодаря которому он в основном пока и известен, также выглядит весьма неоднозначно.

В частности, в нем содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях и публикации экстремистских материалов с указанием того, что они экстремистские.