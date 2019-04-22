Депутат Госдумы предложил заменить американский доллар на русскую "крипту"

Депутат Анатолий Аксаков предложил, как можно быстрее перейти на расчёты в виртуальных деньгах. Он утверждает, что таково пожелание отечественного бизнес-сообщества, готового интегрироваться в новую систему расчётов. Большой бизнес только этого и ждет, уверен Аксаков.



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Инициативу лоббируют представители сырьевого сектора экономики. В настоящее время, утверждает депутат, плюсы от введения расчётов в стейблкоинах, перевешивают минусы и это достойная альтернатива долларовому доминированию. Электронная валют сделает ведение бизнеса более комфортным для отечественных компаний.

Инициатива уже предложена для рассмотрения в государственную Думу РФ. Эксперты, в свою очередь, говорят о том, что крипта может стать эффективным инструментом для обхода санкций. Такой позиции, в частности, придерживается Сергей Глазьев. Разделяют оптимизм и в ЦБ РФ. Здесь уже готовы эмитировать крипту, однако существующая техническая и правовая база этого не позволяют.

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